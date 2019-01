El taxi alerta de més accions de protesta a Barcelona: "Demà comencen els Jocs de la Fam"

Els taxistes convocaran noves accions de protesta demà a Barcelona, a banda del col·lapse que manté tallada des de divendres la Gran Via de la capital catalana. El col·lectiu ha decidit aquesta en un assemblea a la plaça Catalunya tornar-se a reunir demà a dos quarts de deu per acordar mobilitzacions contra el decret de la Generalitat per regular les VTC. "Demà comencen els Jocs de la Fam", ha alertat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, i ha demanat que els conductors portin posades armilles grogues.

En el debat d'aquesta nit, un taxista del sindicat CNT va proposar tallar els accessos del port, fer vaga en dies alterns de Barcelona, organitzar marxes lentes a les principals artèries de la ciutat i muntar una caixa de resistència. Tot i així, la gran majoria dels assistents el va escridassar i Álvarez va avisar que Elite Taxi es desmarcarà de qualsevol acció que no estigui acordada per l'assamblea. Demà també se sumaran a la protesta taxistes de la resta de Catalunya.

"Hem anat advertint l'administració que la tensió anirà en augment, i que molt possiblement començarem a veure situacions, escenaris i accions que s'escapen del nostre control", ha assegurat Elite Taxi en un comunicat. Aquest nou missatge de l'associació suggereix, doncs, que el to de les protestes es podria elevar dilluns.

Fonts de l'Ajuntament han explicat a l'ARA que la Guàrdia Urbana actuarà per "minimitzar" l'impacte que la protesta pugui tenir en el trànsit, "com fa sempre". El tercer dia de vaga indefinida ha transcorregut de moment sense incidents. A la tarda un grup d'una cinquantena de taxistes ha tallat el carrer Comte d'Urgell a l'altura de la Gran Via i ha anat caminant en direcció a la Diagonal per intentar parar en aquest carrer. Fins ara els talls s'havien reduït a la Gran Via i no havien ocupat les cruïlles transversals per deixar circular els cotxes.

El sector del taxi manté la vaga però insisteix al Govern que vol "seguir negociant". "Ens van obrir una porta durant les negociacions d'ahir", ha dit el líder d'Élite Taxi, Tito Álvarez, aquest matí a RAC1: "El president s'hi ha implicat i crec que és un gest de bona voluntat, però hi ha una falta de confiança, i promeses incomplertes", ha lamentat, i ha demanat al Govern que continuï amb les negociacions amb els taxistes.

A més, els taxistes volen ampliar aquesta protesta a la resta de Catalunya i han fet una crida perquè conductors d'altres municipis se sumin al col·lapse. Des d'Élite han recordat la resta del col·lectiu: "Si morim, morim tots". "El taxista català i el de l'AMB ha perdut completament la confiança en la Generalitat, se sent enganyat, traït, i sobretot sent que s'està insultant la seva intel·ligència una vegada i una altra", diuen des del col·lectiu. Demà també comença una vaga indefinida de taxistes a Madrid, coincidint amb l'inici de la fira del sector turístic Fitur.

D'aquesta manera, els taxistes de Mataró també han decidit secundar la vaga indefinida a partir de demà, però en dies alterns, és a dir, que la meitat de la flota no treballarà dilluns i l'altra no treballarà dimarts. També se sumaran a l'aturada els taxistes de Terrassa, que només faran serveis mínims dins la ciutat. Finalment, l'Associació de Taxistes del Pirineu ha anunciat en un comunicat que els pròxims dies només farà els serveis mínims sanitaris i educatius programats.

Calvet: "El col·lectiu ha sigut molt intransigent"

Per la seva banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha mostrat decebut amb la reunió d'ahir: "La Generalitat va fer un esforç, una proposta, i el col·lectiu de taxistes ha sigut molt intransigent". "Seguirem treballant, perquè és la nostra obligació, però si no s'ha aixecat la vaga seguirem amb la idea inicial del nostre decret", ha advertit. En aquest sentit, Calvet ha explicat que el Govern no preveu reunir-se avui amb els taxistes i que reforçarà les línies de transport públic per fer front al "trasbals greu" que la vaga pot suposar aquest dilluns.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha considerat una "bona notícia" la proposta del Govern d'ampliar els 15 minuts per a les prereserves de les VTC i fixar una forquilla temporal a concretar amb criteris territorials i mediambientals. En una entrevista a RAC1, Pisarello ha admès que a l'AMB, que presideix l'alcaldessa Ada Colau, hi ha la idea de fixar una hora com a temps mínim d'antelació. "Fa uns dies semblava irresoluble i ara sembla que hi ha un possible camí de sortida", ha celebrat. D'altra banda, sobre els problemes de mobilitat, ha apostat per fer compatible el dret a protesta amb els interessos de la ciutat.