La protesta dels taxistes es va escampar dilluns com una taca d’oli per tot Barcelona més enllà de la Gran Via i va acabar amb el líder d’Élite Taxi, Tito Álvarez, reunint-se breument amb Damià Calvet, conseller de Territori, després que aquest abordés la crisi amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d’Interior, Miquel Buch. La trobada no va aportar novetats, però aquest dimarts es tornaran a reunir.

El sector va recórrer bona part de la capital catalana per estendre les seves queixes contra el decret de la Generalitat. Des del departament d’Economia, passant per l’avinguda Paral·lel, la ronda Litoral i la plaça Universitat. La mobilització va acabar a la plaça Sant Jaume per pressionar Torra, reunit amb els consellers abans que s’hi sumés Álvarez. “Apreteu, apreteu!”, li cridaven amb sarcasme, recordant la frase de Torra als CDR. Segons la Guàrdia Urbana, prop de 2.000 conductors van assistir a la convocatòria. Els taxistes van cridar que són presos però “del carrer” i van desafiar el Govern: “A veure qui aguanta més”.

Durant la jornada es van viure moments de tensió amb la Guàrdia Civil al port de Barcelona, quan centenars de conductors s’hi van dirigir per tallar els accessos i els agents els van barrar el pas. Hi va haver enfrontaments i cops de porra i, finalment, els taxistes van traslladar la mobilització. També van protagonitzar picabaralles amb els Mossos d’Esquadra a les portes del Parlament al matí.

En aquests dos enfrontaments van resultar ferides almenys sis persones, entre les quals tres mossos d’esquadra i un agent de la Guàrdia Civil. Els mossos van patir ferides lleus: un d’ells va rebre un cop d’ampolla al cap i els altres dos van patir contusions, mentre que el guàrdia civil va resultar ferit també al cap quan els taxistes intentaven trencar el cordó policial que hi havia al port. Segons un portaveu del cos, l’agent va rebre assistència mèdica a les instal·lacions del port, però a la tarda ja rebia l’alta tot i quedar en observació al seu domicili. La Guàrdia Civil va iniciar una investigació sobre els fets i ha obert diligències.

Els VTC també protesten

Durant el dia, els taxistes havien plantejat dirigir-se a l’avinguda Diagonal, on encara es concentren els conductors dels VTC, que han ocupat dos carrils d’aquesta artèria de la ciutat. Aquesta opció es va desestimar i els taxis van optar per concentrar-se a la plaça Sant Jaume. Precisament, ahir el sector dels VTC va celebrar que Territori es reunís ahir amb els seus representants. Tot i així, els portaveus del sector no van amagar que no els sembla bé la fixació de 15 minuts d’antelació per demanar un servei d’Uber o Cabify i que la seva intenció és asseure’s amb la Generalitat per renegociar el text.

La pugna del taxi i els VTC també ha provocat retrets entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona -presidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau- i la Generalitat. L’alcaldessa va demanar que per sol·licitar un cotxe amb llicència VTC calgui fer-ho amb “com a mínim una hora” d’antelació perquè hi hagi “una diferència real” entre aquest servei i el de taxi. Colau va definir com a “provocació” la proposta de Calvet, a qui va titllar d’“irresponsable” per haver aprovat un decret en què s’exigia un mínim de 15 minuts per fer la precontractació d’un Uber o un Cabify. “És evident que entre 15 minuts i 24 hores es pot arribar a una via intermèdia més sensata”, va insistir.

Álvarez va elogiar al vespre Colau, que també havia recordat que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va fer “un reglament pioner” per limitar la circulació de cotxes amb llicència VTC. Calvet, d’altra banda, va advertir que reforçar el transport públic mentre dura la vaga podria costar un milió d’euros al dia.