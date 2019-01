La Comunitat i l'Ajuntament de Madrid pacten una limitació "espacial" per a la contractació dels VTC

En el cinquè dia de vaga dels taxistes de Madrid, els governs de la Comunitat i de l'ajuntament de la ciutat han arribat aquest divendres a un principi d'acord per regular els vehicles VTC. Segons l'esborrany del decret per regular el sector que han pactat les dues administracions, la limitació per a la contractació dels serveis de plataformes com Uber i Cabify no serà temporal -s'ha rebutjat establir un temps mínim de contractació com ha fet la Generalitat- sinó que serà "espacial".

És a dir que haurà d'haver-hi un mínim de quilòmetres entre el client i el vehicle VTC que es contracta, segons han explicat conjuntament el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido (PP), i l'alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena (Ahora Madrid). A la pràctica, la limitació espacial -encara per concretar- suposa també que el client s'haurà d'esperar més temps.

Els taxistes estudiaran aquesta tarda l'esborrany del decret que proposen les administracions regional i local per valorar les propostes i decidir si segueixen amb la vaga indefinida o aturen les mobilitzacions. L'acord també inclou que l'ajuntament de Madrid pugui reduir a la meitat les llicències VTC durant els caps de setmana.