Els taxistes de Barcelona han perdut 12 milions d'euros durant la vaga

La vaga del taxi de Barcelona ha costat 12 milions d'euros al sector. Així ho ha anunciat Luis López, el portaveu de l'associació Taxi Companys, en una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio. Segons els càlculs d'aquesta agrupació, aquesta és la quantitat que han deixat d'ingressar els 10.000 taxistes de l'àrea metropolitana durant l'aturada de vuit dies per protestar contra la suspensió de la normativa de l'AMB sobre les llicències VTC (les que utilitzen plataformes com Uber i Cabify per operar a Espanya).

No obstant això, també es van dur a terme aturades en diferents punts de l'estat espanyol. A tot el territori, l'associació Taxi Companys estima que les pèrdues del sector arriben a una xifra que se situa entre els 50 i els 55 milions d'euros. Tal com ha explicat Luis López, el càlcul es basa en la consideració que un taxista guanya uns 150 euros de mitjana al dia.

A banda de les pèrdues del sector del taxi, diversos comerciants també van queixar-se ahir de l'impacte que va tenir la vaga als seus establiments. Les botigues adherides a Comertia van dir ahir que el creixement de les vendes al juliol va créixer un 0,5% respecte al mateix període de l'any passat. Segons la patronal, aquest alentiment de l'increment de les vendes també es deu a la "proliferació de la venda ambulant il·legal", així com a l'aparició de nous canals de venda online.

En aquest sentit, el portaveu d'Elite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, va disculpar-se dimarts passat davant totes les parts que es van veure afectades de retruc pel conflicte del taxi. "Demanem disculpes per les formes i pels danys col·laterals als comerços i als petits empresaris", va dir en una roda de premsa després de desconvocar l'aturada a la Gran Via. És per això que els taxistes van acordar oferir un dia de serveis gratuïts durant el mes de setembre com a mesura "simbòlica", va anunciar Álvarez.