Els taxistes amenacen de bloquejar el port i la Jonquera a l'espera de la reunió amb Foment

Els taxistes no afluixen el pols, ans al contrari. Ahir el sector va decidir redoblar la pressió sobre el govern espanyol quan faltaven només unes hores per a la reunió prevista entre els portaveus del sector i el ministeri de Foment, que es farà aquest migdia a Madrid. El portaveu del sindicat majoritari Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, ho va cridar ben alt: “Ningú ens prendrà el pèl i al sector del taxi el respectarà tot déu”, va etzibar just abans de pujar al taxi, rumb a Madrid.

La nit de diumenge a dilluns, prèvia d'un dia laborable i a la trobada amb Foment, la tensió era més evident. "Hi ha el rumor que potser venen a primera hora del matí, per desallotjar-nos", assegurava un dels manifestants a l'ARA. "Ara vindran més companys", admetia un altre taxista passada la mitjanit. I així ha estat: a primera hora d'aquest matí el nombre de vehicles aturats al mig de l'avinguda de la Gran Via era més gran i la presència policial també, però finalment els agents no han desallotjat ningú.

Els taxistes ja van consensuar fer-se forts a l'assemblea d'ahir a la tarda i van amenaçar de bloquejar el port de Barcelona i la Jonquera si Foment no accedeix a les seves peticions. “Que es blindi la llicència urbana i surti per decret llei al consell de ministres d’aquest divendres i que es transfereixin les competències a les comunitats autònomes; amb aquestes dues coses s’acaba el conflicte”, va dir Álvarez a l’assemblea de la tarda, on també va assegurar que els camioners es podrien unir a les protestes per tallar la frontera amb França.

La reivindicació clau que es volen assegurar els taxistes és la limitació de les llicències VTC, que són les que es donen per al lloguer de cotxes amb conductor (les mateixes que utilitzen les companyies com Uber i Cabify per operar). Una limitació que ara està suspesa per la justícia.

El sector del taxi vol recuperar-la amb l’objectiu que es mantingui una ràtio concreta entre taxis i VTC per evitar, diuen, que la proliferació d’aquestes empreses tecnològiques alteri excessivament el model de negoci o es produeixi una situació de competència deslleial. “O ens asseguren l’1 a 30 o d’aquí no ens mouen, hem treballat tota la vida i ara no permetrem que eliminin aquest sector com ja ha passat en altres llocs, com San Francisco”, explicava ahir un dels taxistes que protesta a la Gran Via de Barcelona, en referència al fet que la llei només permeti una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi.

Aquesta ha sigut la tercera nit que els taxistes han passat al carrer amb els seus vehicles (més de 1.000, segons la Guàrdia Urbana), mantenint l’avinguda Gran Via de la capital catalana tallada des del carrer Girona fins a Entença. “Ens quedarem aquí fins que guanyem”, assegurava un manifestant a aquest diari. “Hem decidit prendre aquesta decisió i no ens mouran”, assegurava a l’ARA un altre taxista que dona suport a l’aturada.

El cert és que els taxistes barcelonins se senten cada vegada més reforçats pels suports d’arreu d’Espanya. “Ara és o tot o res, ja no hi ha grisos”, advertia ahir Álvarez, i remarcava: “Si es transfereixen les competències a la Generalitat està molt bé, però el blindatge de la llicència urbana és imprescindible. Si no, no aixecarem les mobilitzacions”.

La protesta s’eixampla

Les mobilitzacions que van començar ara fa sis dies a Barcelona han despertat la resta de col·lectius del taxi tant a la resta de Catalunya com arreu de l’Estat. A Catalunya ja hi ha una quinzena de poblacions on els taxistes s’han mobilitzat. A fora, els primers a seguir la vaga van ser els de Madrid i la Rioja, i ahir també s’hi van unir algunes ciutats d’Andalusia, els de Saragossa i altres a les Balears, el País Valencià i el País Basc. “Jo en 30 anys fent el taxi mai havia vist tanta unió com ara”, explica un dels vaguistes de Barcelona.

La patronal de les VTC, Unauto, ha reclamat aquest cap de setmana al govern espanyol que no cedeixi al que qualifica com “el xantatge dels violents” i els ha demanat que “recuperin els carrers”. De fet, els conductors de VTC han denunciat que durant els últims dies s’han sentit amenaçats pels conductors de taxi. Ahir, TV3 fins i tot recollia el testimoni d’un conductor de Cabify que assegurava haver rebut un tret mentre circulava sense passatgers pel carrer Sardenya. Els Mossos ho estan investigant.