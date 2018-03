Els taxistes amenacen amb més mobilitzacions pel retorn d'Uber: "Benvinguts a l'infern"

Els mesos de calma al sector del taxi català tenen els dies comptats: el col·lectiu ja amenaça que tornaran les mobilitzacions, després que Uber hagi confirmat aquest dimarts la seva tornada a Barcelona. El portaveu de l'associació Elite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat que aquesta decisió "portarà la ira" entre els taxistes i que el sector està preparat per a noves protestes.

"Uber és la paraula màgica", ha assegurat Álvarez. L'associació de taxistes coneixia des de fa quinze dies els plans de l'empresa per tornar a la capital catalana i confia poder portar de nou als tribunals aquesta disputa. La setmana passada l'AMB va aprovar el reglament que demanarà una segona llicència als conductors de VTC per limitar el nombre d'autoritzacions que circulin a la ciutat. Álvarez està convençut que Uber i Cabify impugnaran aquesta mesura -al taxi ja es coneix com la 'llei Colau'- i que la "lluita" es decidirà als jutjats.

Un missatge de WhatsApp que ja corria entre els taxistes de Barcelona aquest matí amenaçava la companyia de manera encara més contundent: "Benvinguts a l'infern, Uber". "Estem preparats per la guerra, ara sí. No ens rendirem, a Barcelona no existeix aquest terme", afirma el text.

"Bona notícia" per a les flotes de VTC

Qui ha rebut l'anunci de la tornada d'Uber amb més optimisme han sigut les diferents empreses que operen flotes de cotxes amb llicències VTC, les que fan servir les plataformes de mobilitat per circular a l'Estat. Fonts del sector creuen que serà una oportunitat per generar feina i negoci i avisen que fins i tot alguns taxistes estan cedint i ara busquen començar a treballar per a les plataformes de transport a demanda.

La portaveu d'Unauto a Catalunya, Núria Peñuela, insisteix que durant el Mobile World Congress d'enguany molts visitants ja reclamaven que l'aplicació estigués disponible a Barcelona. "És un actor important i amb molt coneixement; ens interessa que hi sigui", ha remarcat. En aquest sentit, considera que hi ha "molt de moviment" al sector de les VTC, però assegura que encara no hi ha grans flotes visibles que estiguin acaparant el negoci.