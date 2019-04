Els taxistes s’enemisten ara amb MyTaxi per la pujada de comissions

Els taxistes espanyols havien centrat les crítiques els últims anys en dues aplicacions: Uber i Cabify. A aquesta llista s’hi podria afegir aviat un altre nom, el de MyTaxi. L’aplicació per demanar taxis a través del mòbil, propietat de l’automobilística Daimler, començarà a cobrar una comissió del 12,5% de la carrera als conductors a partir del 5 de maig. Fins ara la plataforma havia mantingut un pagament de 99 cèntims més IVA per cada carrera que els taxistes aconseguien a través de l’aplicació. Així doncs, per una carrera d’uns 30 euros a l’aeroport els taxistes passaran a pagar una comissió de 3,75 euros (més IVA).

No obstant això, la companyia alemanya ha decidit establir una “comissió més justa i equilibrada”, de manera que s’emportarà el mateix pessic per a cada carrera a totes les ciutats espanyoles on treballa. A canvi, MyTaxi garanteix als taxistes que no els cobrarà pel servei de pagar a través de l’aplicació.

“Operar en diverses ciutats espanyoles, amb realitats ben diferents, ha fet que ens adonem que el nostre antic model de comissió quedava obsolet”, afirmen des de la plataforma de mobilitat. De fet, en els pròxims mesos la companyia es passarà a dir FreeNow, com a part de l’aliança de més de mil milions d’euros entre els grups Daimler i BMW per fer-se forat en el negoci de la mobilitat compartida. A més, insisteixen que “una gran part” de la flota de taxistes que treballa amb l’aplicació els ha demanat que estableixin una fórmula més equitativa.

De totes maneres, la resposta d’alguns taxistes no es va fer esperar. Al seu compte de Twitter, Élite Taxi va assegurar que el col·lectiu “no es doblegarà davant de ningú” i va criticar que “fa temps que a MyTaxi li ha caigut la careta”.

Cabify entra en el taxi a Espanya

Precisament ahir Cabify va anunciar el primer pas per obrir-se al taxi amb un acord a la ciutat de Santander (on no comptarà amb les flotes de VTC). Com fa en alguns països de l’Amèrica del Sud, l’aplicació també oferirà el seu servei com a plataforma per captar clients als taxistes. Així doncs, la companyia fundada per Juan de Antonio passa a competir directament amb MyTaxi. Fa temps que Cabify assegura que vol ser una empresa de mobilitat i no centrar-se en les VTC.