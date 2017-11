Uns 200 taxistes tallen el trànsit als voltants de Sants en protesta per les VTC

Uns 200 taxistes han provocat la tarda d'aquest divendres un tall de trànsit al costat de l'Estació de Sants de Barcelona en protesta per la concessió de noves llicències de VTC -vehicles de lloguer amb conductor- per via judicial.

Fonts de la Guàrdia Urbana han explicat a Efe que el tall del trànsit s'ha iniciat cap a les 18.50 h a l'entorn de l'Estació de Sants.

Alberto Álvarez, portaveu de l'associació Elite Taxi, ha explicat que els taxistes, que anaven a peu, han col·lapsat el trànsit a la confluència del carrer Numància amb el carrer Tarragona, i ha afegit que la protesta també ha afectat l'avinguda Roma de Barcelona.

Álvarez ha assegurat a Efe que, encara que aquest cap de setmana no hi haurà protestes, la seva intenció és organitzar cada dia una acció d'aquest tipus sense avís previ fins al 29 de novembre, quan està prevista una gran mobilització de taxistes a Madrid.

Els taxistes estan molestos per la concessió de noves llicències d'arrendament de vehicle amb conductor (VTC) i creuen que la Guàrdia Urbana no està complint amb les seves promeses de més control als conductors d'aquest tipus de llicències.