El dilluns dels orfes del MWC

5G de cinema. Fins i tot sense MWC, Sony s’ha mantingut fidel a la tradició d’oferir la presentació de mòbils més matinera de la setmana. Però aquest any ho ha fet des del Japó, amb una presentació retransmesa per internet en què la marca ha reforçat l’aposta pels smartphones amb pantalla ultrapanoràmica 21:9 i funcions avançades de càmera. Naturalment el model emblemàtic Xperia 1 II ja és compatible amb les noves xarxes 5G, però el que crida més l’atenció -fins i tot ho destaquen ells mateixos al comunicat de premsa-és la recuperació del minijack d’auriculars. Per fi algú s’adona que confiar tota l’audició de música al Bluetooth no era tan bona idea.

Mòbils desplegables a pèrdues. “No patiu pel virus, vaig marxar de la Xina el 4 de febrer”. Richard Yu, el director de mòbils de Huawei, tranquil·litzava així ahir a la tarda el petit grup de periodistes que vam poder fer-li preguntes en persona. Dues hores abans, un grup molt més nombrós només l’havia pogut veure en una pantalla presentant els nous productes, encapçalats pel Mate Xs, la versió reforçada, accelerada i amb més càmeres del mòbil 5G desplegable que la marca va presentar fa un any a Barcelona però que mai es va vendre aquí. Aquest sí que ens arribarà, amb un preu de 2.500 euros. Són molts diners, però Yu va reconèixer a l’ARA que la seva empresa perd diners amb cada unitat venuda, tot i que esperen anar rebaixant el cost.

També es van anunciar nous ordinadors portàtils, tauletes i enrutadors de xarxa wifi 6, però el gran interès de Huawei és fer creïble la viabilitat de l’ecosistema propi d’aplicacions i serveis mòbils que la firma s’ha vist obligada a impulsar des que el govern dels EUA li va vetar l’accés al de Google. Han reservat 1.000 milions de dòlars per subvencionar els creadors d’aplicacions que s’hi apuntin, ja sigui creant variants dels seus títols per al catàleg App Gallery o editant-los en format d’aplicació web mòbil, vàlida per a qualsevol dispositiu i menys susceptible de ser blocada per motius polítics o comercials.