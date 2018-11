Els tècnics tributaris creuen que són els bancs els que han de pagar l'impost de les hipoteques

El president de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), Joan Cortecans, ha assegurat avui que, segons el criteri dels professionals tributaris, pertoca als bancs, i no pas als clients, pagar l'impost de les hipoteques. "La lectura del Suprem és encertada", ha afirmat respecte la darrera sentència del Tribunal Suprem que obliga a pagar els bancs i que va ser suspesa posteriorment.

No obstant, segons el president de l'APttCB, tractant-se d'un impost, hauria de limitar-se a pagaments del tribut dels darrers quatre anys, ja que la llei marca que qualsevol afer relacionat amb impostos prescriu legalment passat aquest període de temps. "És un impost, per tant la prescripció fiscal són quatre anys", ha dit Cortecans.

El ple de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem continua reunit avui, després d' una tensa sessió ahir, per decidir si canvia la jurisprudència sobre qui ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats, obligatori quan es contracta una hipoteca. Fins aquest any, el Suprem havia considerat que pertocava al client pagar la taxa, però el passat 18 d'octubre una nova sentència marcava que el pagament havia de recaure en les entitats financeres. 24 hores més tard, però, en una decisió inèdita, el Tribunal va suspendre temporalment la sentència fins a una posterior reunió de la sala per desfer la contradicció i aclarir el canvi doctrinal.

La decisió de canviar la jurisprudència per part del Suprem va venir motivada pel fet que una llei deixa clar que l'obligació de pagar qualsevol impost recau en la persona interessada, en aquest cas els bancs. Fins ara, però, la justícia obligava sempre a pagar els clients argumentant que un reglament sobre hipoteques deixava clar que, en aquest cas, la taxa havia de ser assumida pels clients. L'última sentència de l'alt tribunal -ara en suspens- anul·lava l'article que obligava a pagar els clients, perquè un reglament no pot contradir una llei, ja que és una norma legal de categoria inferior. Cortecans creu que aquesta és la interpretació correcta de la normativa.

Encara que finalment hi hagués una sentència contrària als interessos dels bancs, el president de l'APttCB ha dit que no hi hauria d'haver cap sanció cap a les entitats financeres, ja que s'han limitat a complir amb la normativa i les resolucions judicials. Tot i així, no tanca la porta a la possibilitat que alguns clients decideixin reclamar judicialment l'import de la taxa encara que l'haguessin pagat fa més de quatre anys, emparant-se en el fet que haurien pogut ser víctimes de clàusules abusives.

A l'espera del que decideixi el Suprem, Cortecans també ha opinat que, en cas que hi hagi una sentència que afavoreixi els clients, les administracions haurien de "trobar una solució", perquè tindran "un problema administratiu". En principi, les agències tributàries autonòmiques hauran de retornar amb interessos les quantitats pagades pels clients - que, un cop agregades, es preveuen milionàries -i, en paral·lel, reclamar als bancs que els hi paguin aquestes mateixes quantitats. Segons la legislació actual, l'agència tributària catalana té un termini de sis mesos per retornar l'impost, si al final l'alt tribunal dóna la raó als consumidors.