Els fons tecnològics també es llancen al negoci de les VTC

Amb una simple cerca en un portal de segona mà es poden trobar més d’un miler d’anuncis amb compravendes relacionades amb el sector de les VTC. Les llicències per a vehicles de lloguer amb conductor viuen una escalada de valor, des que les aplicacions de transport les utilitzen per operar al mercat espanyol. I aquest valor atractiu no només ha seduït autònoms i empresaris locals, sinó que els fons de capital risc i alguns protagonistes de l’ecosistema start-up també s’han deixat seduir pel negoci que poden oferir aquestes autoritzacions quan s’exploten a través d’una plataforma com Uber i Cabify.

Una d’aquestes firmes és la madrilenya Kibo Ventures, liderada pels inversors Javier Torremocha i Aquilino Peña, que compta amb empreses com l’aplicació de cerca de feina Jobandtalent o la plataforma transitària online iContainers. Com ja va avançar el mitjà digital El Español i confirmen a l’ARA fonts del sector, la gestora de capital risc forma part de l’accionariat de Cibeles Comfort Cars SL, una societat que té com a objecte social les activitats de transport i la compravenda d’autoritzacions.

De fet, aquesta no és l’única personalitat tecnològica que forma part d’aquesta empresa. Al seu capital també hi apareix Bernardo Hernández, fundador del portal d’anuncis immobiliaris Idealista.com i exdirectiu de Google i Yahoo; Félix Ruiz, cofundador de Tuenti i president de Jobandtalent, i Hugo Arévalo, inversor de l’ e-commerce d’ulleres de sol Hawkers.

Les mateixes fonts expliquen que els inversors ho tenen molt clar. Amb aquests permisos poden explotar la rendibilitat creixent que donen els cotxes d’Uber i Cabify, però també impulsar noves plataformes per fer-los la competència. Precisament, aquesta societat està presidida per un empresari històric del taxi madrileny, José Antonio Parrondo, que va ser president de l’Asociación Gremial de Madrid d’aquest col·lectiu, però ara es dedica a explotar els beneficis que poden generar els milers de llicències que estan sent reclamades per la via judicial.

Aquest reclam ha arribat fins i tot als fons de capital risc internacionals. King Street Capital Management és una firma amb seu als Estats Units que està sondejant diversos empresaris de les VTC per comprar-los les llicències que han anat acumulant en els últims anys. Aquests permisos es van concedir per un preu administratiu gairebé simbòlic d’entre 30 i 40 euros i ara ja es poden trobar al mercat per una forquilla que pot anar dels 20.000 als 70.000 euros.

Encara que els fons tecnològics comencen a tafanejar en aquest sector, el nom que sempre apareix en boca dels portaveus dels taxistes és un altre. Ares Capital és una de les societats que en els últims anys ha demanat milers de llicències tant a Madrid com a Barcelona. Actualment i segons el registre del ministeri de Foment, en la seva propietat ja en té 517, de les quals 40 són per operar a Catalunya. El seu propietari és Juan Ortigüela Tellería, un misteriós empresari madrileny que fa anys que està vinculat al sector de les VTC.

Un decret per frenar la bombolla

No obstant, aquests moviments podrien quedar en no-res en funció del decret llei que aprovi el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per a aquest negoci a principis d’any. L’Estat havia suggerit en alguna ocasió una mesura semblant a la que va plantejar la Generalitat. Aplicar un termini de dos anys a la compravenda de les noves llicències VTC que estan atorgant els tribunals. Això implicaria que el negoci quedés aturat durant un temps i també que moltes autoritzacions no acabessin entrant al mercat, ja que els seus propietaris les van comprar només per després vendre-les al millor postor. A cop de llei, De la Serna podria acabar reventant la primera bombolla de la competència del taxi.