Els preus de les trucades de veu des del mòbil s'han desplomat prop d'un 80% en una dècada

Les trucades de veu ja no són ni de bon tros el negoci de les operadores de telefonia. Segons les dades que ha publicat aquest dimecres la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), els preus de les trucades de veu a través del telèfons mòbil s'han reduït prop d'un 80% durant l'última dècada. L'ingrés mitjà que percebien les telecomunicacions per cada minut de trucada de veu ha passat dels prop de 18 cèntims al minut a menys de 4 cèntims.

De fet, aquest fenòmen explica que, un cop recuperat el sector, els darrers anys les grans operadores hagin anat progressivament apujant els preus de la resta de serveis que ofereixen, com ara l'accés a les dades d'internet o els continguts audiovisuals.

Un 40% menys de cost per fer servir la xarxa de les grans del sector

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) espanyola té la potestat de regular els preus d'aquest sector, sobretot a través dels preus majoristes, és a dir, els preus que unes operadores fan pagar a les altres per oferir-los serveis tenint en compte que no totes tenen la mateixa capacitat i infraestructural. Per això, aquest dimarts, Competència ha anunciat una nova mesura per continuar facilitant l'entrada de nous operadors de telefonia al sector i afavorint la competència.

L'organisme ha aprovat la mesura definitiva per reduir la tarifa que cobra un operador amb xarxa (és a dir qualsevol dels grans tres operadors d'Espanya) o els operadors mòbil virtuals complets a qualsevol altra companyia telefònica per acabar les trucades a la seva xarxa. Concretament, aquest servei majorista que estan obligats a donar s'haurà de rebaixar un 40% a partir de l'1 de febrer del 2018.

Segons la CNMC, aquesta mesura permetrà continuar abaixant les tarifes que acaben repercutint en els consumidors i afavorirà la competència dins el sector. Fins ara, el preu que podien cobrar els majoristes era d'1,09 cèntims al minut (en vigor des del juliol del 2013). A partir d'ara, però, no podrà superar els 0,70 cèntims i, de fet, l'objectiu és que el gener del 2020 el cost es rebaixi fins als 0,64 cèntims al minut. La rebaixa serà doncs, progressiva, fins arribar a un 40% respecte l'actual preu.

A més, la CNMC apunta que com que les operadores són tant proveïdors com demandants dels serveis dels seus propis competidors, "la rebaixa no només suposa una reducció dels ingressos dels operadors, sinó també un estalvi en els seus costsos". El regulador també afegeix que aquesta mesura s'ha fet pensant en les recomanacions de la Comissió Europea i acabaran situant Espanya entre els països de la Unió Europa amb preus més baixos, ja que la mitjana se situa en 0,88 cèntims d'euro al minut.

Ara bé, cal recordar que Competència va alliberar els grans del sector de l'obligació de llogar la seva xarxa als petits, precisament amb l'argument que la rebaixa de preus del sector majorista havia estat tan gran que ja s'havia afavorit prou la competència per no continuar amb aquesta obligació.