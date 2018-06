Competència assenyala les telecos: "A Europa les tarifes baixen"

Malgrat que MásMóvil hagi acaparat el 90% de les altes de línies els últims mesos, el sector de les telecos encara pot considerar-se un oligopoli dels tres grans actors que impedeix que els preus baixin. El president de la CNMC, José María Marín Quemada, ha explicat aquest divendres al curs d'estiu organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) i la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que si a Espanya els preus dels serveis de telefonia encara pugen i a Europa baixen és perquè l'estat espanyol compta amb un fenomen propi inexistent a Europa, el dels empaquetaments.

"Quan hi havia cinc operadors els preus baixaven, quan hi havia quatre operadors també i amb tres pugen", ha apuntat Quemada, afegint que quan va entrar MásMóvil com a quart operador i amb una política de màrqueting més agressiva els preus no van començar a baixar, i encara no ho han fet. Segons Quemada, el motiu és que la resposta dels grans operadors ha sigut llançar al mercat segones marques i altres productes a més d'empaquetar serveis oferint més qualitat.

Però els empaquetaments no són, per a la CNMC, del tot adequats. "És cert que ofereixen més coses, però la pregunta és si realment tothom necessita tot això que li ofereixen o si no preferiria pagar una mica menys i tenir una mica menys de velocitat", ha reflexionat el president de l'autoritat de la competència. "A nosaltres el que ens preocupa és que els preus siguin replicables i raonables, i si poden baixar que baixin", ha conclòs. Per tot plegat, ha insistit que encara no és hora d'alliberar Telefónica de les limitacions que té, perquè el mercat encara ha de ser més competitiu.

Liberalització absoluta dels horaris comercials

D'altra banda, el president de la CNMC s'ha mostrat completament partidari de liberalitzar del tot els horaris comercials. Quemada ha defensat que no s'ha de protegir el petit comerç de les grans superfícies o el comerç en línia, sinó que cal que els comerciants busquin el seu nínxol de mercat i s'especialitzin per sobreviure. "El que ha de fer el petit comerç és activar els seus recursos i ocupar el seu espai, el que no podem és prohibir les cadenes o el comerç online per afavorir el petit comerç amb unes normatives impròpies del nostre temps", ha afirmat amb contundència Quemada, que s'ha declarat un "ferm partidari de la llibertat d'horaris".

L'encariment de les llicències d'Uber i Cabify

Un altre front que té obert el superregulador és el de la competència al sector del taxi amb les noves plataformes de transport urbà com Uber i Cabify. Recentment, el Tribunal Suprem va desestimar el recurs que havia presentat la CNMC contra la normativa del govern espanyol que impedeix que hi hagi més llicències VTC (les que fan servir Uber i Cabify). Davant aquesta situació, Quemada ha defensat la necessitat de liberalitzar el sector i ha assegurat que la CNMC ho continuarà intentant. Però sí que constata que la sentència del Suprem ha comportat un encariment del preu de les llicències VTC que tenen molta demanda, però que estan limitades, i de fet aquest era un dels interessos amagats rere els sectors que van pressionar perquè el govern espanyol reforcés aquesta normativa.