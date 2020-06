El teletreball obre una nova fissura entre la patronal i el govern espanyol

L'endemà de tancar un acord d'última hora per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre, s'ha obert una nova fissura entre el govern espanyol i la patronal CEOE. El motiu aquest cop és l'avantprojecte de llei del teletreball, que ha avançat l'ARA. El document preveu entre altres punts que l'empresa es faci càrrec de totes les despeses generades pel teletreball, que el treball a distància sempre sigui voluntari, que s'hagi de pactar amb l'empleat quin horari farà i que tot quedi per escrit, si no l'empresa s'enfronta a una sanció greu.

El president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha etzibat aquest divendres al matí en declaracions a Onda Cero que ara no és un bon moment per afrontar aquesta normativa i que si les condicions que s'implanten amb la regulació del teletreball són impossibles de gestionar per a les empreses, aquestes poden acabar contractant treballadors d'altres països . "La mateixa feina que fa aquí a Espanya una persona la fa a Portugal, al Brasil o l'Argentina una altra que està teletreballant. Compte amb com es planteja això", ha advertit. "La regulació s'ha de treballar amb molta més tranquil·litat; aquestes coses ràpides d'anar posant decret lleis cada mes i mig no les entenem", ha afegit.

La resposta de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat immediata: ha assegurat que Garamendi "no ha estat molt afortunat" amb aquestes declaracions i ha demanat al màxim representant de la patronal que "estudiï bé " l'avantprojecte, que ja s'ha enviat tant a la patronal com als dos principals sindicats, CCOO i la UGT.

La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha enviat un missatge de calma en la roda de premsa posterior al consell de ministres extraordinari que s'ha celebrat per aprovar l'allargament dels ERTO fins al 30 de setembre. Montero ha insistit que es tracta només "d'un esborrany" i que es buscarà un acord dins del marc de diàleg social en el qual hi ha els agents socials. "Quan s'arribi a a un acord, és quan es tramitarà la llei", ha deixat clar evitant fixar cap mena de calendari.