La tensió de les càrniques es trasllada al grup Vall Companys

La lluita contra la precarietat laboral a les càrniques al llarg d’aquest any s’ha intensificat, i Vall Companys ha sigut una de les principals assenyalades. Després de rebre una visita dels Mossos i la Inspecció de Treball al juny, el grup alimentari es prepara per a un novembre mogut. El dimarts 6 de novembre, al voltant de 2.500 treballadors repartits en sis empreses de la companyia estan convocats a una vaga impulsada per Comissions Obreres (CCOO). A Catalunya n’hi ha dues: es tracta d’Avidel i Serese, dos escorxadors situats a la ciutat de Lleida que agrupen al voltant de 180 treballadors, tal com indiquen fonts sindicals.

Segons un comunicat emès per CCOO el 19 d’octubre, Vall Companys incompleix de forma “reiterada” una mesura que preveu incorporar 2.500 falsos autònoms a la plantilla del grup càrnic. A hores d’ara, aquests treballadors són contractats a través de falses cooperatives de treball associat, entre les quals destaca Servicarne. De fet, tal com apunta el secretari de Política Industrial de CCOO, Jesús Ribera, Vall Companys “va intentar que una cinquantena de treballadors passessin d’aquesta cooperativa a una altra”, és a dir, mantenint les mateixes condicions laborals.

Paral·lelament a aquesta situació, la firma catalana manté negociacions a través de les patronals amb la Unió General de Treballadors (UGT), la Confederació Intersindical Gallega (CIG) i CCOO per abordar el nou conveni col·lectiu estatal del sector industrial de les càrniques. L’aprovació del conveni, amb tot, s’entreveu llarga.

CCOO i CIG consideren que la proposta de les diferents patronals del sector és insuficient i, a més, critiquen la forma com s’està abordant l’eliminació de la subcontractació. A banda de la negociació col·lectiva, la setmana passada es va constituir una mesa tripartida (formada per l’administració, sindicats i empreses) per tractar la contractació fraudulenta. Segons CCOO, el conveni col·lectiu ja podria ser en si mateix “una eina molt important per acabar amb la subcontractació”.

El sector vol “seguretat jurídica”

Que CCOO s’hagi desmarcat de la firma del conveni no ha acabat d’agradar a la UGT, però els dos sindicats defensen que el seu comú denominador és “la lluita contra la precarietat laboral”. Però en aquest sentit diverses fonts empresarials coneixedores del procés carreguen contra CCOO. “Les empreses volen seguretat jurídica” davant la negociació, afirmen, i recorden que els grups del sector estan oberts a mantenir “una posició de diàleg”.

Els fronts oberts de Vall Companys

Vaga al grup

CCOO va convocar fa 10 dies una vaga a sis empreses de Vall Companys prevista per al 6 de novembre i que afecta 2.500 treballadors.

Conveni col·lectiu

L’empresa negocia a través de les patronals el conveni del sector càrnic, però les discrepàncies entre sindicats fan preveure que el procés s’allargarà.

Subcontractació

Paral·lelament a la negociació col·lectiva, el grup es troba des de la setmana passada en una mesa amb sindicats i administració per fer front a la contractació fraudulenta.