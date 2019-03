Tito Álvarez: "Amb un govern del PP, Cs i Vox el taxi està mort"

El portaveu d'Élite Taxi a Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, avisa que el sector del taxi "està mort" si el PP, Cs i Vox governen Espanya. "Nosaltres ho tenim clar, en cas que hi hagués un govern del PP, Cs i Vox, el taxi està mort", sentencia Álvarez. "Però no només el taxi, també la sanitat, l'educació; es vendran el que queda de país", lamenta, assegurant que aquests partits "només parlen de Catalunya" per obviar les seves apostes "neoliberals". "M'indigna molt que es parli de la pàtria, d'Espanya, però pels ciutadans que som la pàtria i el país menys drets", es queixa Álvarez en una entrevista amb l'ACN, a la qual rebutja que els taxistes hagin fet "xantatge" al Govern sobre els VTC, i espera que Territori "sancioni" Cabify pel seu nou model a Barcelona", que considera "il·legal". "El xantatge és amenaçar Colau, Calvet i Torra amb querelles criminals", diu, en referència a la patronal dels VTC Unauto.

Segons sosté, en el sector hi ha 100.000 famílies de taxistes i "d'allà no sortirà cap vot per aquests tres partits". De fet, el portaveu dels taxistes també pronostica que cap dels treballadors del sector que en les eleccions del 21-D van votar Cs ho tornarà a fer després de la postura del partit taronja respecte al reial decret de Foment que regula els VTC.

Preguntat sobre si es planteja entrar en política, Álvarez admet que ha tingut ofertes de diversos partits –"alguns dels quals ningú s'imagina", precisa– però les ha rebutjat per continuar defensant els taxistes "des del carrer". "El que jo vull és fer-la ben grossa. Cal fer un moviment europeu molt fort i acabar amb tots aquests neoliberals que ens estan sometent", explica Tito Álvarez. "Fins que no ho aconseguim no pararem", diu.

"Molta por" a ser imputat per les protestes

El portaveu d'Élite Taxi admet també que ha tingut "molta por" perquè la justícia li pogués imputar delictes com els de sedició i rebel·lió per les protestes del taxi. "Quan en un país a dues persones com els Jordis els posen a la presó, a rapers els condemnen i se n'han d'anar, t'ho planteges. Però què fas? Et reprimeixes? No lluites?", argumenta Álvarez, que conclou que "al final és una qüestió de drets".

Per al líder dels taxistes, els Jordis "van fer molt menys" que en les vagues del col·lectiu –quan van ocupar la Gran Via en dues ocasions durant dies i alguns d'ells van causar destrosses en vehicles d'Uber i Cabify–, i considera que els presos estan a la presó per "una venjança política" i per "les seves idees". "Si la gent vol votar que els deixin. No ho entenc, d'una banda s'agafen a una Constitució de després de Franco però de l'altra et diuen que els temps canvien, però això no canvia, només canvia el que els interessa", continua.

Lobby a Brussel·les

L'associació Élite Taxi té previst pròximament instal·lar una oficina a Brussel·les per crear un lobi "molt potent del transport". "Lluitarem per sobreviure perquè no volem ser esclaus", assenyala Tito Álvarez, que ja està en contacte amb 42 associacions del taxi de diversos països europeus, com Polònia, França, Itàlia, Suïssa i Bèlgica i 15 sindicats que no tenen res a veure amb el sector. El projecte, però, encara està en una fase molt inicial, "de pluja d'idees", diu, i compta amb l'assessorament d'Elpidio Silva i un equip d'economistes i d'altres professionals. "Volem fer un lobi imparable, perquè al final s'ha de jugar de tu a tu, ells tenen els diners i nosaltres la gent", detalla, en referència a empreses com Uber.

A diferència de Cabify, que aquesta setmana hauria d'entregar la documentació requerida per Territori i Sostenibilitat després d'obrir-li un expedient informatiu, Tito Álvarez no creu que Uber acabi tornant a la capital catalana, ja que en el rànquing de ciutats on la plataforma guanya més diners està situada en el lloc 121, assegura. En aquest sentit, comenta que l'objectiu de la multinacional nord-americana és fer "força" a Brussel·les per aconseguir una modificació de la directiva europea per després "arrasar" a tots els estats. A més, el líder dels taxistes es mostra "convençut" que a llarg termini Uber acabarà comprant Cabify.

Aposta per un canvi en les llicències

D'altra banda, Álvarez admet que el sistema de llicències és "una de les coses" que no li agrada des que va entrar en el món del taxi fa sis anys. Pagar 130.000 euros per una llicència és "de bojos", diu. Amb tot, considera que cal buscar una solució per evitar que els professionals que van pagar molts diners els perdin i puguin "treballar i jubilar-se dignament". En aquest sentit, fa uns anys va plantejar que quan un taxista comprés un dels títols sabés que en el moment de vendre'l un altre cop es faria a un preu fix, de manera que pogués servir per recuperar la inversió. El portaveu nega que això sigui especular, sinó que seria un "pla de jubilació". "Si no, te'n vas amb 600 euros", raona el portaveu d'Élite, que sosté que "especular és agafar un pis i vendre'l l'endemà pel doble o agafar una autorització que t'ha costat 26 euros i vendre-la per 50.000".

Segons opina, un altre aspecte a millorar en el món del taxi és desencallar la qüestió sobre l'aplicació social, que el sector porta proposant des de fa més de tres anys però que no ha tirat endavant perquè les administracions no es posen d'acord sobre qui és competent per regular. Álvarez es mostra disposat a fer autocrítica, però avisa: "Entre que hàgim de millorar i que ens treguin del mig hi ha molta diferència". En aquest sentit, reivindica que han fet més propostes, com l'aplicació d'interès social que oferiria descomptes de fins al 50% per a les rendes més baixes o la instal·lació de parades intel·ligents amb wifi, però no han rebut mai el vistiplau de l'administració. "Tens el projecte, no el fas, m'avancen per la dreta, fan la meva feina il·legalment i a sobre em diuen que m'haig de modernitzar", lamenta.

Pel que fa la proposta que ha fet aquesta setmana el conseller delegat i fundador de Cabify, Juan de Antonio, d'integrar el sector del taxi dins de l'aplicació de la plataforma, com en altres països, Álvarez rebutja la idea i augura que no hi entraria cap taxi. "És complicat quan entren a casa teva, et donen una puntada de peu i et diuen que la casa és dels dos", argumenta el portaveu d'Élite. "A més, és que no té cap sentit donar de menjar al teu enemic", assenyala en referència a Cabify, de qui diu que amb la seva retirada de Barcelona el mes de febrer va veure com la seva facturació va caure un 20%.