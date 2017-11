El taxi torna demà a la vaga de 24 hores per protestar contra Uber i Cabify

Barcelona tornarà a despertar-se demà sense taxis als carrers. El sector ha convocat una aturada de 24 hores amb el suport de les principals associacions del gremi per protestar contra la concessió de llicències de vehicles de lloguer amb conductor, les mateixes amb què operen Cabify i Uber. A partir de les 06.00 h deixaran de donar servei a les grans ciutats espanyoles, amb serveis mínims a hospitals, urgències, aeroports i estacions.

Les associacions del sector confien que el col·lectiu se sumarà al 100% a la vaga. El taxi havia aturat les protestes els últims mesos, després d'un primer semestre molt intens. De fet, l'última jornada d'aturades va ser el 27 de juliol, fa quatre mesos.

Encara que els taxistes barcelonins secunden la convocatòria, Madrid concentrarà la manifestació principal de la jornada. Des de les 11.00 h, les organitzacions han convocat una marxa que començarà a la glorieta d'Atocha i acabarà dues hores més tard a la plaça de Neptú, a prop del Congrés de Diputats.

El col·lectiu taxista s'oposa a la concessió de llicències VTC, que ha augmentat molt en els últims mesos a través dels tribunals. La majoria de llicències es van aprovar quan la llei òmnibus de Zapatero va liberalitzar el sector durant uns anys i ara els magistrats estan donant la raó als empresaris que les van demanar. Segons el sector del taxi, els pròxims mesos podrien circular 10.000 cotxes més amb l'adhesiu VTC i temen que es posaran a treballar per a les aplicacions de transport com Uber o Cabify.

Fa dues setmanes el Tribunal Suprem va emetre dues sentències clau que concedien 80 noves llicències i obren la porta que aquesta pluja d'autoritzacions no s'aturi. El ministeri de Foment ha intentat calmar la situació per via d'un nou reial decret que reguli l'activitat de les VTC, ja que recorda que no pot fer res per parar l'acció dels tribunals. La norma podria veure la llum a finals d'any.