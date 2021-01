El trànsit de l'aeroport del Prat va caure un 75% el 2020

El 2020 va ser l'any en què la pandèmia va convertir en deserts insòlits els aeroports més concorreguts del món. Les restriccions a la mobilitat van deixar un forat sense precedent en les dades d'Aena, que aquest dimecres ha presentat el balanç final dels últims dotze mesos. El trànsit de passatgers de l'aeroport del Prat va caure un 75,8% l'últim exercici, segons les estadístiques publicades pel gestor aeroportuari. En total hi van passar 12,7 milions de viatgers, molt lluny dels 52,6 milions del 2019.

Fa tan sols un any l'aeroport de Barcelona tancava el 2019 a dos milions de passatgers de la seva capacitat màxima teòrica i el debat sobre la infraestructura se centrava en les inversions necessàries per garantir que podria seguir creixent. De fet, Aena es trobava immersa en l'estudi de les alternatives per acollir més vols com ara l'allargament de la tercera pista, la més pròxima al mar. Les modificacions amenaçaven amb despertar les tensions amb veïns i entitats ecologistes, ja que les obres podien obligar a destruir part dels aiguamolls de l’estany de la Ricarda, un entorn protegit per la xarxa europea Natura 2000. Ara, però, la pandèmia ha ajornat aquesta discussió i els plans de l'aeroport se centren en recuperar com més aviat millor la normalitat.

Als altres dos aeroports catalans, Girona i Reus, la davallada de viatgers per l'aturada gairebé total del turisme va ser encara més catastròfica. Mentre que l'aeroport de Vilobí d'Onyar va perdre el 91% del trànsit fins a quedar-se en poc més de 172.000 passatgers, el del Baix Camp va patir una retallada del 96% i només va transportar prop de 39.000 viatgers.

Les restriccions a la mobilitat per evitar els contagis del covid-19 van retallar en un 72,4% el trànsit a la xarxa d'aeroports d'Aena. En el pitjor any de la seva història, la companyia pública va perdre 200 milions de passatgers i en va transportar un total de 76 milions. En aquest sentit, Barajas va tornar a ser l'aeroport amb més trànsit aeri a Espanya en l'any del coronavirus i va registrar un volum de 17 milions de passatgers, un 79% menys que l'anterior. Aquest retrocés en l'activitat va ser una mica més suau pel que fa al transport de mercaderies. En aquest àmbit, els aeroports d'Aena es van anotar una caiguda del 26%, que en el cas del Prat va ser del 35%.