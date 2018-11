Les pràctiques laborals de Netflix incomoden els seus treballadors

En certs dinars o sopars d’empresa de Netflix, alguns dels treballadors han d’elogiar i criticar en veu alta els companys que seuen a la mateixa taula. Els empleats de l’empresa han batejat aquesta pràctica amb el nom de 360 real, i és una de les pràctiques laborals a què està sotmesa tota la plantilla de la plataforma de vídeo, des del personal més novell fins als executius més veterans. És la “cultura Netflix”, en què jutjar els companys i discutir obertament si una persona ha de ser acomiadada estan a l’ordre del dia.

Un extens reportatge publicat recentment al Wall Street Journal feia llum sobre les pràctiques laborals dins l’empresa. El document és el resultat d’una setantena d’entrevistes, tant a treballadors com a extreballadors. Tots coincideixen a destacar la transparència dins l’empresa, tot i que alguns la consideren excessiva, fins al punt que diversos treballadors viuen amb la por de ser acomiadats qualsevol dia. Un treballador anònim exemplifica aquest malestar en les converses que va mantenir amb el mitjà nord-americà. Segons explica, la vicepresidenta de publicitat de l’empresa, Karen Barragan, va preguntar en una reunió amb altres empleats si cada dia patien per ser acomiadats. Van alçar-se diverses mans. “Bé, això vol dir que la por us mou”, va respondre Barragan. Més tard l’executiva va desmentir aquesta situació, tot i que va confirmar que va liderar una discussió per desestigmatitzar les pors dels seus subordinats. “Parlem obertament de temes que poden resultar incòmodes en altres empreses i mirem d’acostar-nos al problema per totes bandes”, va afirmar. En un comunicat, Netflix va apuntar que formar part de l’equip “és com formar part d’un equip olímpic; ser acomiadat pot ser decebedor, però no ha de fer cap mena de vergonya”.

Malgrat tot, aquestes pràctiques no sembla que afectin la bona marxa de la companyia (va triplicar els beneficis el 2017) ni tampoc la satisfacció dels treballadors. Segons un estudi de la consultora Comparably, els treballadors de Netflix són els segons més satisfets dins les grans corporacions nord-americanes (només per sota de l’empresa de software HubSpot).

Una altra empresa tecnològica que ha estat a l’ull de l’huracà aquests últims dies és Amazon. En el seu cas, però, es van convocar una sèrie de protestes en contra de les condicions laborals. Espanya, de fet, va ser un dels punts neuràlgics de les reclamacions. El seguiment al centre logístic a San Fernando de Henares (Madrid), d’uns 2.000 treballadors, va ser del 98% i els manifestants van reclamar que la companyia garantís la firma d’un nou conveni propi, ja que l’anterior va expirar el 2016.

Contrast amb Europa

La cultura laboral de Netflix o d’altres firmes del sector tecnològic seria impensable a Espanya, on la capacitat d’influència dels sindicats “és més alta que als Estats Units”, tal com apunta José García-Montalvo, professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra. A banda d’això, la cultura empresarial a Europa és molt diferent de la d’Amèrica del Nord. A Netflix la gran majoria dels treballadors tenen accés a les nòmines de tota la plantilla de l’empresa. Per a la cultura americana, “qui guanya més és qui més treballa; així els empleats poden justificar la validesa dels seus companys”, diu Montalvo. Segons aquest expert, “hi ha una translació de les pràctiques empresarials dels Estats Units cap aquí”. Portat a l’extrem, tot és negatiu, però s’haurà de veure si aquesta cultura acaba desembarcant a l’altra banda de l’Atlàntic.