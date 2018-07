El govern espanyol està disposat a deixar que les comunitats decideixin el nombre de llicències de taxi i VTC

El ministeri de Foment està disposat a traspassar a les comunitats autònomes les competències per decidir quines llicències de taxi i de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) –les que fan servir Uber i Airbnb– atorguen. Així ho ha afirmat aquest dijous el titular d'aquesta cartera, José Luis Ábalos. Actualment aquesta és potestat de ministeri de Foment, però són les autonomies les que acaben atorgant les llicències per delegació de competències. Ábalos, però, ha afirmat que "està disposat a obrir el debat d'una possible transferència".

Per fer-ho, el titular del ministeri de Foment ha assegurat que convocarà al més aviat possible la Conferència Nacional de Transport, que reuneix els responsables d'aquesta àrea de cada comunitat autònoma. Ábalos ha aclarit que en cas que fos així es requeriria la creació i, per tant, tramitació d'una llei orgànica. Cal recordar que fa uns mesos l'anterior executiu va elevar la normativa al rang de decret llei perquè es trobava en ple procés judicial qüestionada per l'autoritat de la Competència.

Actualment la llei estableix una ràtio de 30 llicències de taxi per una VTC i sobre aquesta normativa han de pivotar els comunitats a l'hora de concedir les llicències, el ministre de Foment ha obert la porta que sigui cada comunitat la tingui la potestat directa de decidir sobre el nombre d'aquestes llicències. Ara ho fan per delegació, perquè la competència legal és del ministeri. De fet, en àrees com la de Barcelona o Madrid ja se supera aquesta ràtio.

"Actualment les autoritzacions de VTC són competència del ministeri de Foment i les atorguen les comunitats autònomes per delegació de l'Estat. Com a gestor públic Foment ha de preservar les competències que l'ordenament jurídic li atorga, altra qüestió és que vull manifestar la meva disponibilitat per obrir el debat d'una possible transferència d'aquesta competència a les comunitats autònomes", ha dit Ábalos remarcant que hi hauria d'haver un ampli consens per aconseguir-ho.





Per abordar les necessitats d'un sector immers en la polèmica, el ministre de Foment ha assegurat que es reunirà amb els portaveus del sector –és a dir, els sindicats de taxistes–, però també amb l'associació de titulars de llicències VTC i els responsables d'empreses com Uber o Cabify, que són, de fet, les que han encetat el debat de la reforma del sector.