Els treballadors confinats cobraran el 75% del seu sou base

A mesura que el coronavirus s’estén sense control, el govern espanyol va movent peces per intentar minimitzar l’impacte econòmic tant en els treballadors com en l’empresa. La primera decisió anunciada ahir va ser garantir via decret llei que totes les persones aïllades de manera preventiva, i lògicament els infectats, ho estiguin per accident laboral, en lloc de malaltia comuna, com fins ara. A la pràctica això vol dir que cobraran el 75% de la seva base reguladora des de l’endemà de la baixa laboral i que aquest càrrec l’assumirà l’administració, en lloc del 60% a partir del quart dia que preveu la malaltia comuna.

L’altra gran decisió ja anunciada és que el consell de ministres aprovarà demà un “pla de xoc” consensuat amb sindicats i patronals per minimitzar l’impacte econòmic del Covid-19. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va avançar que aquest pla consisteix, entre altres mesures, en facilitar les reduccions de jornades laborals per fer-les compatibles amb el tancament de centres educatius o mesures de flexibilització laboral per protegir els llocs de treball i que les empreses no hagin de recórrer a acomiadaments. Alhora, establirà recursos per facilitar liquiditat a les petites i mitjanes empreses i que les “tensions de liquiditat temporal” no es tornin “problemes de solvència”.

Els advocats laboralistes i professors de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vidal i Robert Gutiérrez, expliquen quins són els drets de treballadors i empreses davant del Covid-19.

¿L’empresa pot obligar un treballador confinat a fer teletreball?

No: si el treballador ha rebut l’avís de Salut dient que s’ha de quedar confinat a casa es considera baixa laboral, una baixa que serà per accident laboral, tal com demanaven els metges, cosa que vol dir que l’empleat cobra com a mínim el 75% de la base reguladora des de l’endemà.

Si el Govern ordena el tancament d’escoles, ¿l’empresa ha de facilitar als pares poder treballar des de casa?

No tenen l’obligació de fer-ho. En un cas així, però, el que és obvi és que el treballador tindrà un problema per conciliar vida laboral i personal. Davant d’aquesta situació, doncs, el més senzill és pactar teletreball amb la seva companyia.

¿I els treballadors que no tinguin l’opció de treballar des de casa què poden fer?

A les feines que requereixin presencialitat i les empreses que no tinguin habilitada la fórmula del teletreball hi ha una opció per a l’empleat, basant-se en el dret de l’adaptació de la jornada, que és demanar una modificació de l’horari. Aquest dret preveu que l’empleat pot demanar un canvi d’horari o jornada per conciliar i que en el moment que ho faci l’empresa està obligada a negociar amb ell. A partir d’aquí la companyia pot acceptar o denegar la petició, però en cas de negació ha de justificar el perquè.

¿L’empresa pot obligar l’empleat a teletreballar?

No. Si l’empresa vol imposar el teletreball de manera unilateral i l’empleat no vol, l’empresa hauria de concedir-li un permís retribuït; és a dir, quedar-se a casa però cobrant. Ara bé, si hi ha un empleat que hagi estat en risc de contraure el coronavirus, perquè, per exemple, ha viatjat a Itàlia, la companyia li pot proposar que treballi des de casa per preservar la salut de la resta de la plantilla.

Quines opcions té l’empresa que ha estat impactada pel virus?

Pot presentar un expedient de regulació d’ocupació temporal per estalviar els salaris dels treballadors, que cobrarien de l’atur, sempre que quedi justificat que el motiu és només provocat per aquest virus.

¿L’empresa pot obligar un treballador a viatjar?

L’empleat es pot negar a viatjar si hi ha una situació de risc de contagi al país on vagi.