Els treballadors d'Acciona cremen neumàtics davant la porta de Nissan a la Zona Franca

Els treballadors d'Acciona Facility Services, la principal subcontracta de Nissan, s'han concentrat aquest dijous al matí davant la porta de la planta de la fàbrica de l'automobilística a la Zona Franca, on han cremat neumàtics i han reclamat la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta més de 500 treballadors.

Els empleats d'Acciona han rebut el suport de treballadors de Nissan que, des de dins de la factoria, els han aplaudit. Durant uns minuts els concentrats han tallat el trànsit al carrer 3 de la Zona Franca però no la ronda Litoral, tal com tenien previst en un primer moment.

El comitè d'empresa ha aprofitat per reclamar la implicació de totes les administracions –Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona– per resoldre el conflicte, tal com van fer en el cas de Nissan. "Si Acciona cau, l'acord al qual va arribar la direcció de l'automobilística i els sindicats no serà possible", ha assegurat el president del comitè d'empresa, Manuel Núñez.

Acciona va plantejar l'ERO després de rescindir el contracte amb Nissan, per a qui feia bàsicament treballs logístics. El comitè d'Acciona Facillity Services ha convocat una vaga indefinida però de moment els treballadors encara no l'han començat perquè continuen amb un permís retribuït i no se'ls ha cridat als seus llocs de treball.

Les negociacions de l'ERO entre l'empresa i els treballadors van començar aquesta mateixa setmana amb les primeres reunions, però sense cap acord. Els treballadors demanen per a l'extinció dels contractes les mateixes condicions que van aconseguir els treballadors de Nissan.

Mentrestant, la multinacional japonesa no ha arrancat encara la producció. Davant el trencament del contracte d'Acciona, Nissan va convocar els seus treballadors per tornar a la feina després de les vacances dilluns passat, però no té previst començar a produir la furgoneta elèctrica e-NV200 com a molt aviat fins dilluns vinent, i la pick-up que fa per a Nissan, Renault i Mercedes, fins al 7 de setembre.