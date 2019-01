Els treballadors de Cacaolat en vaga porten carbó a la direcció de l'empresa

Un grup dels treballadors de Cacaolat de Santa Coloma de Gramenet que estan en vaga, acompanyats dels seus fills, han aprofitat la festa de Reis per portar carbó a la direcció de l'empresa. Una trentena d'empleats i nens s'han concentrat a la porta de la fàbrica amb pancartes reivindicatives i hi han deixat el carbó.

Els empleats d'una línia de producció de la marca a Sant Coloma estan en vaga des de dijous perquè no aconsegueixen un acord amb la direcció pel calendari laboral del 2019. Segons Miguel Ángel Domínguez, coordinador del sector de l’alimentació de CCOO a Catalunya, l’aturada afecta unes 60 persones de les 218 que formen la plantilla de l’empresa. Fonts de Cacaolat rebaixen la xifra de treballadors en vaga a entre 30 i 40 empleats. La protesta no afecta l’administració, i la logística i el repartiment no es veuran afectats.

La plantilla vol tornar a negociar el calendari laboral d’aquest any. La font de la disputa són els caps de setmana de l’estiu. Fa dos anys, l’empresa i els treballadors ja van pactar en el conveni col·lectiu que s’hauria de treballar els dissabtes de juny, juliol i agost quan les necessitats de producció ho exigissin, sempre que s’anunciés amb antelació.

Ara, però, la plantilla rebutja aquesta proposta i assegura que es mantindrà en vaga indefinida fins que la direcció replantegi la decisió. El comitè i l’empresa van recórrer dues vegades a una mediació amb Inspecció de Treball, l'última divendres, però no van aconseguir arribar a un acord.