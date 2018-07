Els treballadors d'Iberia també convoquen vaga a l'aeroport del Prat

A l'aeroport del Prat se li segueixen obrint nous fronts que auguren uns mesos de juliol i agost moguts. Aquest divendres, el comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha anunciat una convocatòria de vaga per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost.

A través d'un comunicat, la Unió General de Treballadors (el sindicat majoritari dins la companyia) ha explicat que les aturades responen a la falta de personal, a la sobrecàrrega de treball i als incompliments "sistemàtics" dels acords proposats pels treballadors. El sindicat, a més, s'ha queixat de la "falta de diàleg" per part de la companyia. A més d'aquests conflictes, la UGT ha destacat que els treballadors "segueixen esperant" un pla industrial per al futur centre de connexió que tindrà l'aeroport de Barcelona.

"Els treballadors només han rebut negatives per part de la direcció a l'hora d'abordar els problemes que repercuteixen en el bon funcionament de les relacions laborals i en el bon tracte dels passatgers", ha subratllat la UGT. L'organització ha avisat que la situació s'agreuja durant l'estiu, moment en què el trànsit de vols i viatgers és més elevat.

Aquesta vaga se suma així a la que ahir va anunciar la tripulació de Ryanair, que no oferirà els seus serveis els dies 25 i 26 de juliol. També a Ryanair, un grup de pilots irlandesos va anunciar el mateix dia que convocaria una aturada de quatre hores de cara al 12 de juliol.

Més fronts oberts al Prat

D'altra banda, cal tenir en compte les protestes dels controladors de Marsella, que tenen un impacte especial per a l'aeroport del Prat: els avions provinents del centre i l'oest d'Europa han de passar per l'espai aeri d'aquesta demarcació francesa (els quals també operen una part important de l'espai aeri del Mediterrani). La vaga d'aquests controladors obliga les aerolínies a modificar les rutes i això acaba derivant en importants retards. Fa dues setmanes, IAG i Ryanair ja van denunciar aquesta situació i van admetre que el Prat viurà un nou estiu caòtic.

Finalment, els pilots de Vueling encara mantenen un conflicte obert amb l'aerolínia que podria agreujar la situació. Una font propera a l'aerolínia va assegurar la setmana passada a l'ARA que "les tripulacions de guàrdia van molt justes (de personal) i hi ha massa avions que no estan disponibles per problemes tècnics o revisions".

No obstant això, Enaire (l'empresa pública encarregada de la gestió aeroportuària) va aconseguir recentment apagar un dels focs que cremaven a Barcelona. Dilluns passat el gestor va pactar amb la Unió Sindical de Controladors Aeris la incorporació de 450 controladors fins al 2025.