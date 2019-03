Els treballadors de Nissan exigeixen que es garanteixi el futur de la planta de Barcelona

El comitè d'empresa de Nissan ha reclamat aquest dimecres un pla de viabilitat de la planta de Barcelona que en garanteixi el futur després que aquest dimarts la direcció hagi anunciat que es farien fora 600 treballadors. "La situació de Nissan és preocupant encara que ens diguin que hi ha futur, ens preocupa la seva viabilitat", ha assegurat Juan Carlos Vicente, president del comitè d'empresa. Segons el comitè, la planta té una capacitat de producció de 200.000 vehicles a l'any, i actualment n'estan sortint 60.000.

Tot i l'anunci d'aquests acomiadaments, que es faran a través de prejubilacions o baixes incentivades, els treballadors de moment no s'han plantejat mobilitzacions. "Primer s'ha d'obrir un procés de negociació: si el que ens posen damunt la taula no ens agrada llavors sí que ens mobilitzarem", ha explicat el president del comitè d'empresa.

Els sindicats han criticat les presses de la direcció per arribar a un acord, perquè volen que estigui tancat abans de Setmana Santa, i que no els hagin passat el calendari de negociacions, tot i que fa una setmana que el van demanar.

El 90% del sou

Pel que fa a les condicions d'aquests 600 acomiadaments, els sindicats asseguren que el punt de partida serà el 90% del sou, tal com es va acordar en l'última retallada de plantilla. El comitè d'empresa, a més, ha reconegut que inicialment no hi ha d'haver problemes per cobrir aquestes 600 baixes, perquè la mitjana d'edat de la plantilla és alta.

Pel que fa a la inversió de 70 milions d'euros en una nova planta de pintura, els sindicats creuen que és un dard enverinat perquè en comptes de fer-la de cop es farà per parts, i s'allargarà durant tres anys. "La plantilla està rabiosa perquè semblava que estava consolidada i ara ens venen amb una altra retallada", ha lamentat el comitè.