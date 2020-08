Els treballadors de Nissan ratifiquen l'acord amb la direcció

L'assemblea de treballadors de Nissan ha ratificat majoritàriament aquest dijous al migdia l'acord que els representants sindicals van tancar amb la direcció de l'empresa dimecres al vespre. Així, la plantilla afectada pel tancament de les plantes catalanes de Nissan, més de 2.500 empleats, té garantida l'ocupació fins a la fi del 2021.

L'acord ha rebut el suport majoritari dels treballadors en l'assemblea que s'ha celebrat a Montcada i Reixac, i només una desena hi han votat en contra.

Els representants sindicals han qualificat de positiu l'acord, malgrat lamentar que Nissan hagi decidit tancar les fàbriques catalanes, i no han estalviat crítiques als polítics, especialment al govern de Pedro Sánchez per no haver derogat la reforma laboral.

Els representants dels treballadors també s'han mostrat esperançats sobre la possibilitat d'una reindustrialització amb la captació de nous projectes, tot i que han assegurat que hi estaran molt a sobre per seguir el procés. A més, han destacat que a l'acord s'hi han inclòs clàusules per assegurar que en cas de nous projectes industrials els treballadors de Nissan puguin accedir als nous llocs de treball en unes condicions "dignes".