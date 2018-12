Els treballadors fan 17 minuts d'absentisme laboral al mes i 45 minuts d'hores extres no pagades

Els treballadors fan de mitjana 17 minuts d'absentisme laboral al mes. En canvi, treballen 45 minuts mensuals d'hores extres no pagades. Són dades de l'estudi 'L'absentisme laboral', presentat aquest dimarts pel sindicat CCOO. Tenint en compte aquestes dades, el sindicat assegura que les empreses deixen de pagar a cada treballador una mitjana de 28 minuts mensuals. Per al sindicat, "l'absentisme real és un problema residual que no té l'envergadura que els empresaris intenten denunciar".

En comparació amb la Unió Europea, Espanya és el cinquè país amb menys absentisme per malaltia. Un 73% dels espanyols afirma no haver faltat "ni un dia" per motius de salut al seu lloc de treball en l'últim any, enfront del 55% de la mitjana de la Unió Europea.

"Es pot deduir que un deteriorament dels efectes del treball en la salut, juntament amb un menor grau d'absentisme per malaltia, indica que els espanyols forcen la seva assistència al lloc de treball per la pressió que senten davant la inestabilitat de l'ocupació", ha afegit el sindicat.