Sis de cada deu treballadors LGTBI no s'atreveixen a dir-ho a la feina

Per a sis de cada deu persones LGTBI la seva identitat sexual i de gènere desapareix un cop arriben a la feina. Només un 38% dels treballadors del col·lectiu s'atreveixen a sortir de l'armari també en l'entorn laboral, segons dades recollides per la xarxa empresarial Redi per a la diversitat i la inclusió LGTBI. Així ho ha explicat el seu codirector general Óscar Muñoz en un acte celebrat aquest dijous a la Casa Seat per presentar el desembarcament de l'organització a Catalunya. En el cas de les dones lesbianes, apunta l'entitat sense ànim de lucre, aquest efecte encara és més greu i només el 28% en parlen lliurement al seu lloc de treball.

Miren Garay és directiva des de fa 16 anys a la filial espanyola de la multinacional francesa de serveis d'alimentació Sodexo i també lesbiana. "Fa temps que vaig decidir ser-ho en tots els àmbits de la meva vida", ha explicat. Ella va ser qui va fer el primer pas a la seva empresa i va proposar a la consellera delegada a Espanya, Carina Cabezas, formar part de la xarxa Redi. "La principal barrera és el desconeixement. Cal començar a parlar-ne i sensibilitzar la cúpula directiva", ha assegurat Muñoz.

Malgrat que les formes més evidents de discriminació cap al col·lectiu són cada cop menys habituals en l'àmbit professional, molts treballadors LGTBI encara en pateixen d'altres que perpetuen prejudicis i estereotips. Per exemple, el 86% han hagut de sentir alguna vegada al seu lloc de treball acudits i comentaris homòfobs, trànsfobs o rumors sobre la seva orientació sexual o la d'algú altre. De fet, un 31% asseguren que n'aguanten de manera freqüent.

Altres formes de discriminació

D'altra banda, Muñoz també ha destacat que els treballadors LGTBI sovint tenen menys oportunitats de creixement professional dins les corporacions i que això es deu moltes vegades als biaixos inconscients dels directius a l'hora de promocionar el personal. "A dalt de tot hi ha bàsicament homes blancs heterosexuals, que malgrat que potser no discriminen obertament contracten persones que lliguen amb la seva pròpia identitat", ha explicat.

Redi va néixer el 2015 de la iniciativa d'un grup de professionals LGTBI que trobaven a faltar formació i polítiques en les seves empreses que tinguessin en compte la diversitat sexual i de gènere. Ara l'organització compta amb 90 empreses associades, de les quals més de 50 són grans multinacionals com Seat, Allianz, Inditex o Santander. "Ens pregunten molt si hi ha empreses que hi entren per fer pink washing [polítiques de màrqueting dirigides a la comunitat LGTBI que es fan servir per rentar la imatge de l'empresa]. Hi ha de tot, però el que ens importa és que un cop hi són podem arrencar la conversa", insisteix Muñoz.