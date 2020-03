Els treballadors hauran d'estar a una distància mínima d'1,5 metres entre ells per llei

A partir d'aquest dilluns els empleats que estiguin treballant han d'estar com a mínim i per llei a una distància d'1,5 metres els uns dels altres a les empreses. Així ho recull la resolució del Govern que ha entrat en vigor i que obliga els treballadors a deixar aquest espai com a mesura de prevenció pel coronavirus. La resolució té tres excepcions: els sanitaris, els serveis socials i les forces de seguretat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha fet una crida perquè les persones que detectin que als seus llocs de treball no s'està respectant aquesta distància ho denunciïn a Inspecció de Treball telemàticament.

Per a aquelles empreses que no puguin garantir la distància entre treballadors i "no hi trobin solució", el conseller ha demanat que es posin en contacte amb el departament perquè se'ls faci un "acompanyament".

"El Govern fa una crida perquè es denunciïn les empreses que incompleixen la mesura"

Els 'call centers', en el punt de mira

La mesura tindrà especial incidència en empreses de telemàrqueting o call centers, que a Espanya donen feina a 80.000 persones i, segons denuncien els sindicats, moltes continuen treballant en espais tancats, a menys d'un metre i sense mascaretes tot i detectar-se casos de Covid-19 entre les plantilles. "No es prenen mesures per evitar el contagi i no hi ha suficient distància de seguretat entre les treballadores i els treballadors", lamentava aquests dies el sindicat UGT.

Entre aquests empreses, segons UGT, hi ha Konecta BTO –porta comptes com Aigües de Barcelona, Iberdrola, Adeslas–, Ferrovial –061–, Atento o Grupo Norte –112-.