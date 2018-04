Els treballadors de l’hostaleria del Prat, en vaga indefinida

El gruix de treballadors del servei d’hostaleria de l’aeroport del Prat està en vaga indefinida. És el cas dels 420 treballadors de Pansfood, principal concessionària dels establiments de restauració de l’aeroport, després que Aena va atorgar una nova licitació que, segons els empleats, retallarà els seus drets i sous els pròxims vuit anys, el temps que dura cada concessió.

La nova licitació planeja repartir el lot de 22 locals fins ara gestionats per Pansfood entre sis empreses a partir del maig vinent, cosa que comporta la disgregació dels centenars de treballadors. En comptes d’un únic gestor, hi haurà tres propietaris de diversos establiments i tres més d’un sol local. Segons Lorena Romero, portaveu sindical, això s’ha utilitzat per “treure’s de sobre” els treballadors amb l’etiqueta de conflictius, com els membres del comitè d’empresa i els que acumulen més temps de baixes laborals, situant-los als operadors amb un únic local per separar-los de la resta de companys.

De la mateixa manera, Alan Carrasco, portaveu del comitè, acusa Aena d’haver premiat les companyies que li atorgaven un percentatge dels beneficis més alt a costa de reduir el sou als empleats. Segons Carrasco, amb l’antiga adjudicació s’equilibraven els comptes dels locals que ingressaven més amb els que ingressaven menys, i això permetia l’estabilitat laboral. Ara això canvia: “Sabem els ingressos d’alguns bars que no podran aguantar i temem, d’aquí 5 mesos, trobar-nos amb un ERO”.

Canvi de conveni

Aena, per la seva banda, nega qualsevol vincle amb el conflicte i subratlla que el problema és de Pansfood amb els treballadors. Els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, critiquen també que es vulgui canviar el conveni col·lectiu interprovincial d’hostaleria, que els regia fins ara, per altres de comparativament perjudicials.

Pansfood assegura que ha fet “tot el necessari per evitar una vaga que no beneficia ningú” i emplaça a posar-hi fi per poder asseure’s a negociar. El comitè, amb el suport del 100% dels empleats, assegura que allargarà la vaga -que ja dura dotze dies- fins que no se’ls reparteixi en empreses amb més d’un establiment, es mantinguin els sous i es respectin els convenis.