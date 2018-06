La treva comercial s’allunya

Esglaó a esglaó, els Estats Units i la Xina van avançant en la seva escalada cap a una guerra comercial que fa un mes semblava canalitzada per la via de la negociació. Com si es tractés d’una partida de cartes, la primera economia del món i la segona van augmentant l’aposta en forma de pujada d’aranzels. Caldrà veure si juguen de farol i només cal esperar que un dels dos afluixi i faci concessions en la taula de negociació o si entrarem en una guerra comercial que, si es fa efectiva, tindrà repercussions en l’economia global.

La Xina va qualificar aquest dimarts de “xantatge” i d’“irracional” l’anunci fet dilluns pel president nord-americà, Donald Trump, d’imposar nous aranzels del 10% a productes xinesos per valor de 200.000 milions de dòlars. Aquesta mesura és addicional a l’adoptada divendres passat per aplicar aranzels del 25% a productes xinesos per valor de 50.000 milions de dòlars. I, de fet, es tracta d’una contramesura a la resposta xinesa de cobrir l’aposta i gravar les importacions nord-americanes amb el mateix import.

Per part de l’administració Trumpés un desafiament en tota regla. El president nord-americà ni tan sols té una llista d’importacions xineses a les quals vol sancionar, sinó que s’ha limitat a ordenar al seu representant de comerç exterior, Robert Lighthizer, que identifiqui els articles, i no ha avançat una data per posar els aranzels en pràctica. Tot i així, va assegurar que “els aranzels entraran en vigor si la Xina es nega a canviar les seves pràctiques, i també si insisteix a tirar endavant els nous aranzels que ha anunciat recentment”. A més a més, Trump va advertir que si Pequín manté el desafiament imposarà un segon paquet de 200.000 milions en aranzels.

La Xina no pot competir amb els Estats Units en una cursa per veure qui castiga més les importacions de l’altre a base d’apujar els aranzels, ja que el país asiàtic importa molts menys productes nord-americans dels que exporta. El dèficit comercial dels Estats Units respecte a la Xina va pujar a 375.000 milions de dòlars (323.800 milions d’euros) l’any passat, i en els primers quatre mesos del 2018 ja suma 119.000 milions de dòlars.

L’advertència del ministeri de Comerç xinès d’adoptar mesures “quantitatives i qualitatives” suggereix que està pensant en opcions alternatives a la pujada de taxes a les importacions. Diferents analistes apunten que la Xina podria adoptar represàlies contra les empreses nord-americanes que operen al país o fins i tot jugar amb la compra de deute públic nord-americà.

En aquest sentit, el diari de Hong Kong South China Morning Post recollia ahir declaracions de Wei Jianguo, exviceministre de Comerç, que apuntava la possibilitat que la Xina adopti mesures que perjudiquin la balança de serveis -com el transport, el turisme o l’educació- que ara és favorable als Estats Units.

Després de celebrar tres rondes de negociacions des de l’abril passat i d’anunciar al maig que havien arribat a un acord i suspenien la pujada d’aranzels, Washington i Pequín tornen d’aquesta manera a la casella de sortida, però triplicant ara les sancions futures.

Divendres passat Trump trencava la treva anunciant que imposaria aranzels del 25% a 1.100 productes xinesos, sobretot del sector tecnològic, per valor de 50.000 milions de dòlars. El govern de Xi Jinping responia amb una pujada de taxes a 545 productes majoritàriament agrícoles i ramaders -soja, blat de moro, blat, arròs, sorgo, carn de vedella i porc, làctics- que en total sumaran 34.000 milions de dòlars i que entraran en vigor a partir del 6 de juliol.

Càstig als productes nacionals

En una segona fase es penalitzaran 114 articles més per valor de 16.000 milions de dòlars, la majoria del sector energètic i químic. Els Estats Units castiguen els productes tecnològics, tan importants per a la Xina per impulsar el seu desenvolupament. En canvi, Pequín penalitza els productes agrícoles, els productors dels quals són votants de Trump.

Washington desitja anivellar la seva balança comercial deficitària amb la Xina, obligar-la a obrir el seu mercat a les empreses nord-americanes i que es comprometi a respectar la propietat intel·lectual. La pressió amb aranzels milionaris li pot donar avantatge a l’hora de negociar contra rellotge fins al 6 de juliol, data en la qual o bé entren en vigor les noves taxes o se suspenen perquè els dos països continuïn negociant.

L’ESCALADA DE LA TENSIÓ ENTRE SUPERPOTÈNCIES

14-8-2017

Trump ordena una investigació en matèria de “propietat intel·lectual” per veure si les pràctiques empresarials xineses danyen les companyies estatunidenques

23-1-2018

Els EUA imposen un aranzel del 30% a la importació de plaques solars. Elpaís americà és un dels màxims importadors d’energia solar, mentre que la Xina n’és un gran exportador

2-4-2018

Trump firma diverses pujades d’aranzels i la Xina contraataca gravant 120 productes americans -aliments i acer sobretot- per valor de 2.600 milions d’euros

20-5-2018

Els dos governs tanquen la seva guerra comercial després de reunir-se a Washington i anunciar que la Xina compraria més productes americans. La pau ha durat pocs dies