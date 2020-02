El tribunal britànic paralitza l'ampliació de Heathrow per l'impacte mediambiental

Ferit molt greument però encara no mort. Victòria importantíssima però momentània dels ecologistes i històrica decisió de la Cort d'Apel·lació d'Anglaterra i Gal·les, el segon tribunal en ordre jeràrquic del Regne Unit, que aquest dijous hagi sentenciat contra la construcció d'una tercera pista a l'aeroport de Heathrow (oest de Londres) perquè causaria un gran impacte ecològic i mediambiental.

La decisió sosté que els plans d'ampliació del govern britànic, aprovats l'any 2016 i ratificats pel Parlament dos anys després, són "il·legals", ja que no van tenir en consideració els compromisos sobre el canvi climàtic signats pel Regne Unit en la Cimera de París del 2015. Aquest pacte, que va entrar en vigor el novembre del 2016, aposta perquè els signants facin front a la crisi climàtica global mitjançant mesures que limitin l’escalfament del planeta molt per sota de dos graus centígrads a l'arribar al 2050. Els plans de Heathrow passaven per sobre de tot plegat.

651x366 Activistes contra el canvi clim]atic celebren la decisió del tribunal, aquest dijous a Londres / NIKLAS HALLEN / AFP Activistes contra el canvi clim]atic celebren la decisió del tribunal, aquest dijous a Londres / NIKLAS HALLEN / AFP

El jutge Keith Lindblom, un dels tres membres de la Cort d'Apel·lació, ha llegit el sumari de la sentència, que considera, entre altres aspectes que "l'Acord de París hauria d'haver estat tingut en compte pel ministre de Transports [ Chris Grayling] en la preparació del projecte i [hauria d'haver aportat] una explicació sobre com es tindria en compte, però no es va fer".

En principi, tot i que no és una decisió ferma, l'actual ministre de Transports, Grant Shapps, ha assegurat que el govern no recorrerà la decisió davant del Tribunal Suprem, cosa que podria posar fi a qualsevol hipotètic nou pla per ampliar Heathrow. Downing Street deixa l’expansió de l’aeroport pròpiament dita a la iniciativa privada. Però sense el concurs de l’administració pública és impossible adequar les infraestructures adjacents a les necessitats que implicaria la nova pista, tenint en compte l'augment de passatgers i mercaderies que comportaria.

Per Heathrow hi passen cada any quasi 81 milions de passatgers i s'hi registren 475.000 operacions.

La direcció de l'aeroport, propietat del grup Ferrovial, sí que ha anunciat que recorrerà la decisió del tribunal. De fet, la mateixa Cort d'Apel·lació apunta que l'expansió podria tirar endavant en un futur sempre que la tercera pista "s'ajustés a la política climàtica del Regne Unit". El llistó, doncs, està molt alt, ja que a hores d'ara la indústria de l'aviació és una de les que més impacte tenen en l'escalfament global i per a la qual la reducció d'emissions presenta més reptes en les pròximes tres dècades.

"El Regne Unit global"

Però la tercera pista de Heathrow és un objectiu estratègic del Regne Unit post Brexit. Els dos dies previs a la publicació de la sentència, el màxim responsable de l'aeroport, John Holland-Kaye, s'ha passejat per tots els mitjans de comunicació del país assegurant que "sense expansió, no hi ha el Regne Unit global" de què parla tant el premier Johnson i tots els brexiters.

Potser es tracta d'una exageració, però la veritat és que per Heathrow hi passen el 40% de les exportacions britàniques. Amb tot, diferents estudis de l'impacte econòmic de l'ampliació de Heathrow publicats en anys recents han donat resultats diferents sobre els hipotètics beneficis de la tercera pista.

La demanda legal va ser presentada el maig passat per un grup de regidors dels districtes afectats per la contaminació ambiental i acústica que pateixen els veïns de la zona, per activistes compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, per organitzacions com Greenpeace i per l'Ajuntament de Londres.

En declaracions a la BBC, l'alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, s'ha mostrat molt satisfet per la decisió: "Estic encantat. Probablement és el cas mediambiental més important en una generació. Vam tirar endavant aquesta apel·lació perquè pensàvem que una tercera pista a Heathrow tenia conseqüències molt serioses per al canvi climàtic, per a la qualitat de l'aire i el soroll, però també per a la qualitat de vida de la nostra ciutat." Khan ha demanat que el govern "abandoni fermament" qualsevol altre pla per ampliar Heathrow.

“It’s probably the most important environmental case for a generation”



London Mayor Sadiq Khan says he his “delighted” that a court has ruled that the government's Heathrow's expansion decision was unlawful https://t.co/oY3c07xWYI pic.twitter.com/g2UBVIko8Z — BBC Politics (@BBCPolitics) February 27, 2020

En uns moments en què el Regne Unit comença la construcció del tren d'alta velocitat, també qüestionat per diferents grups ecologistes, la potencial implicació de la sentència és enorme, ja que obliga qualsevol gran infraestructura a tenir un acuradíssim estudi d'impacte ambiental i a fer que el projecte sigui respectuós amb l'Acord de París, perquè si no pot ser tombat als tribunals.

Paradoxalment, tot i el discurs del "Regne Unit global", a Downing Street la decisió judicial es deu haver rebut amb un gran alleujament. Durant anys, mentre era alcalde de Londres, l'actual primer ministre, Boris Johnson, es va oposar a la tercera pista i fins i tot va prometre que es plantaria "davant dels buldòzers" per impedir que es construís. De moment no ho haurà de fer i no sembla que el seu govern li vulgui portar la contrària. Els brexiters potser se'n malfiaran.