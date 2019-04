La tripulació del Boeing 737 estavellat a Etiòpia va seguir tots els procediments

Els pilots de la companyia Ethiopian Airlines van seguir els protocols adequats en l'accident mortal de l'avió Boeing 737 MAX 8 el mes passat, segons ha confirmat aquest dijous el ministre de transport d'Etiòpia Dagmawit Moges després de presentar el primer informe oficial sobre el desastre.

"La tripulació va realitzar tots els procediments proporcionats repetidament pel fabricant, però no va ser capaç de controlar l'avió", ha assegurat Dagmawit en una roda de premsa a la capital, Addis Abeba. Així doncs, l'informe apunta que l'origen del sinistre es troba en un error del 'software' de control automatitzat de l'avió.

Les famílies de les 157 víctimes, les autoritats i viatgers de tot el món estan esperant noves pistes sobre l’accident després que el nou avió de Boeing s'estavellés sis minuts després de l’enlairament. Per ara les naus d'aquest model continuen sense enlairar-se a la Unió Europea i altres països com els Estats Units per les similituds del cas amb un altre accident d'un Boeing a Indonèsia.