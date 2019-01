La tripulació de Ryanair a Espanya tornarà a la vaga demà

Ryanair ha estrenat el 2019 amb una nova vaga convocada pels seus tripulants de cabina (TCP) a Espanya. La plantilla s'aturarà demà, dijous i diumenge i el ministeri de Foment ja ha fixat serveis mínims similars als de les protestes del juliol i el setembre. A l'aturada hi estan cridats els 1.900 treballadors de la dotzena de bases que té l'aerolínia de baix cost a l'Estat. La majoria estan contractats a través d'empreses de treball temporal externes.

Per a la primera jornada de vaga, demà, Ryanair confia en operar tots els seus vols programats, ja que les rutes afectades han estat reubicades. A Twittter la companyia ha recordat als viatgers que facin la facturació online i arribin a l'aeroport amb almenys dues hores d'antelació.

La 'low cost' ja va fer front l'estiu passat a la seva primera vaga europea, amb aturades en sis països del continent. Aquesta part del conflicte es va tancar amb 250 vols anul·lats i 50.000 passatgers afectats. Ryanair ha tancat el 2018 amb gairebé 140 milions de viatgers, un 8% més, però va haver de rebaixar la previsió de beneficis un 12%.

Ryanair està obligada a garantir el 35% dels vols per a cada ruta amb ciutats espanyoles peninsulars que tenen una alternativa de transport –per exemple, en tren– amb una durada de menys de cinc hores. En el cas de les destinacions estatals de més de cinc hores, els serveis mínims són del 57%. Per als vols estatals a les illes seran del 100%.

La companyia fundada per l'irlandès Michael O'Leary es va comprometre el desembre del 2017 a reconèixer els sindicats, i un any després ha aconseguit acords amb les tripulacions d'alguns dels països on opera. El principal escull de les protestes, però, és que Ryanair segueixi la legislació de cada estat en els contractes.

Contractes desiguals

Des dels sindicats USO i Sitcpla denuncien que, tot i l'opinió contrària dels tribunals, la Inspecció de Treball i la Comissió Europea, Espanya encara és l'únic país europeu on s'està incomplint la legislació laboral. Així doncs, reclamen que l'empresa passi els TCP a contractes espanyols i creï una ETT que s'ajusti a la normativa de l'Estat amb les mateixes condicions que l'empresa principal.

Ryanair no vol cedir en aquest punt, tot i que sí ho va fer amb els pilots espanyols després de les protestes convocades a l'estiu. La companyia va signar un acord que el sindicat Sepla va qualificar d'"històric" perquè els pilots que ho vulguin puguin adaptar els seus contractes a la legislació laboral espanyola abans del 31 de gener del 2019.