Els tripulants de cabina protesten a l'aeroport Girona-Costa Brava en la segona jornada de vaga de Ryanair

Una trentena de tripulants de cabina de Ryanair s'han manifestat aquest dijous a l'aeroport Girona-Costa Brava en el marc de la segona jornada d'aturades convocada pels treballadors de l'aerolínia irlandesa. La protesta, que reivindicava una millora de les condicions laborals, ha començat aquest migdia davant dels mostradors de facturació i ha iniciat una marxa que s'ha allargat per tota la terminal.



Una de les principals queixes dels treballadors és la incertesa que els genera no saber a quin dret laboral han d'acollir-se els empleats amb base a Espanya, si l'irlandès o l'espanyol. En aquesta línia, una de les representants del Sindicat Independent de Tripulants de Cabina amb Passatgers de les Línies Aèries (SITCPLA), Alexandra Sainz, ha recordat que tenir un "contracte a Irlanda" implica alteracions en les condicions laborals i, fins i tot, dificultats a l'hora d'aconseguir un crèdit o una hipoteca a Espanya. I és que a les entitats bancàries espanyoles aquests treballadors hi consten "sense nòmina".



La portaveu, a més, ha explicat que un dels principals matisos a què s'aferra Ryanair és la nacionalitat dels avions, ja que tenen "matrícula d'Irlanda" i, per tant, mentre siguin dins l'avió estan en "territori irlandès". De fet, Sainz també ha denunciat que la companyia aèria descompta entre 40 i 50 euros del salari mensual a cada treballador, unes xifres que es destinen a pagar el rescat bancari a Irlanda perquè, segons explica l'aerolínia, la jurisdicció del país els obliga a contribuir amb la despesa.

A part del conflicte jurisdiccional, la batalla per al reconeixement del sindicat continua. Actualment els representants del treballadors han de fer servir les seves hores lliures per poder exercir tasques sindicals i defensar els drets dels treballadors. Alguns dels manifestants, a més, han denunciat les pressions a què es veuen sotmesos els tripulants de cabina –convocants de la vaga– per oferir una gran quantitat de productes als passatgers durant el vol. Si no ho compleixen, han indicat, la direcció els obre un expedient.