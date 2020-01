El passeig de Gràcia concentra un terç del turisme de compres a Espanya

L'arribada de la moda low cost' no ha eclipsat el protagonisme del luxe i el turisme de compres al passeig de Gràcia. El cèntric carrer barceloní va concentrar un de cada tres euros de la despesa dels visitants estrangers a Espanya, segons les dades presentades aquest dimarts per Global Blue, el primer operador internacional de tax free (el sistema amb què els turistes poden recuperar l'IVA de les seves compres). La cèntrica via barcelonina representa un terç del total espanyol i acapara pràcticament tot el tros del pastís a Barcelona, on suposa el 67% del turisme de compres. Un 34% es gasta en altres zones de la ciutat, mentre que tan sols un 3% d'aquests ingressos recauen a la resta de Catalunya.

De fet, l'any passat la febre compradora dels turistes a Barcelona es va disparar un 19% a Barcelona. Tot i els disturbis de finals d'octubre per les protestes contra la sentència del Procés, les xifres de Global Blue no van parar de créixer durant l'any. No obstant, el director general de la companyia a Espanya, Luis Llorca, ha admès que durant les setmanes de disturbis els ingressos del sector van baixar entre quatre i cinc punts percentuals. "L'impacte es va notar, però no es va convertir en conjuntural", ha assegurat el directiu.

Així, ha comparat l'efecte de les manifestacions que es van viure a l'octubre a Barcelona amb les dels armilles grogues a París durant l'any passat. En el cas de la capital francesa, l'empresa afirma que la situació va "passar factura" al turisme de compres i els comerços van arribar a caure en el decreixement. "A Barcelona hi va haver pèrdues, però no han pesat en el total de l'any", ha dit Llorca.

Els xinesos, la meitat de la despesa

La meitat del fenomen del turisme de compres es pot atribuir a una sola nacionalitat. Els xinesos (sumant-hi els ciutadans de Hong Kong i Taiwan) van liderar el rànquing amb el 51% de quota de les vendes al passeig de Gràcia. Aquest grup va gastar un tiquet mitjà de 1.563 euros, que s'ha incrementat un 20% respecte al 2018. Són de llarg el país d'origen amb més despesa, mentre que els segons de la llista –la regió d'Àsia-Pacífic– només suposen el 12% i van gastar-s'hi pràcticament la meitat dels diners (709 euros de mitjana).

En aquest sentit, Llorca ha insistit que Barcelona ha de fer un esforç per captar els turistes del Golf, els que gasten més en grans ciutats com Londres, perquè la despesa dels visitants creixi encara més. Així doncs, considera que la ciutat ha d'atreure més turistes d'"elit", és a dir, persones que van destinar més de 40.000 euros en compres durant els últims dos anys i que fan més de tres viatges a l'estranger a l'any de quinze dies de mitjana.

El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha apostat per promoure el turisme de compres i ha animat part del comerç de proximitat de la ciutat a convertir-se en "botigues d'alt nivell que pugin ser atractives" per a aquests visitants. "[Barcelona] Està davant d'un repte de transformació molt important, però pot ser més sexi i gurmet", ha apuntat el socialista.