El turisme de creuers es dispara a Barcelona i Tarragona

El turisme de creuers a Catalunya continua augmentant i es va disparar el primer semestre de l’any als dos principals ports catalans, Barcelona i Tarragona, segons les dades publicades aquest divendres per l’ens Puertos del Estado.

Barcelona continua com a primer port de creuers d’Europa. Entre el gener i el juny van passar per les terminals del port de la capital catalana un total d’1.256.143 creueristes, una xifra que és un 20,5% superior al mateix període de l’any anterior.

A l’important augment al port de Barcelona, de 213.706 creueristes més en nombres absoluts, s’hi ha de sumar el fort creixement del port de Tarragona. Per aquesta infraestructura van passar durant el primer semestre de l’any 37.539 creueristes. L’augment va ser d’un 258% respecte al mateix període de l’any anterior. L’increment encara és més important si es té en compte que el port de Tarragona, l’any 2014, tot just va comptabilitzar 1.900 passatgers de creuers.

Aquesta pujada es deu, en bona part, al fet que la naviliera Costa Cruceros, que té Tarragona com a port base, va decidir canviar el creuer d’aquest any i passar d’un vaixell amb capacitat per a 1.727 passatgers a un que pot allotjar fins a 2.394 passatgers.

Al conjunt d’Espanya, el turisme de creuers va arribar el primer semestre a 4,5 milions de passatgers (un 23% més que fa un any), una dada que la presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, va posar en valor per la seva aportació a l’economia, i va instar a potenciar aquest mercat. “Els creueristes generen llocs de treball directes i indirectes i mouen l’economia local, la qual cosa afavoreix la qualitat de vida de milers de famílies”, va dir.

Segons les dades de l’ens estatal, durant la primera meitat de l’any van recalar 1.990 creuers a Espanya, 251 més que en el mateix període de l’any passat. Els creueristes van suposar un 31,08% del total de passatgers registrats en el sistema portuari espanyol.