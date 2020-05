El govern de Sánchez preveu que fins al juliol no arribi turisme estranger a Espanya

Si el pla del govern espanyol avança com està previst i no hi ha un rebrot del coronavirus, els turistes estrangers començaran a arribar a Espanya durant el mes de juliol. Així ho ha explicat aquest dijous Teresa Ribera, vicepresidenta quarta del govern i responsable de la desescalada. "Hem d'anar amb molt de compte sobre com fer que la persona que arriba no corri cap risc, perquè ve a un destí segur, i que no suposi un risc per a la població local", ha exposat en una entrevista amb l'Agència Efe. "La nostra idea és que puguem treballar sobre orígens i destins segurs més aviat pensant en el mes de juliol que en el de juny", ha especificat.

Ribera ha admès que hi comença a haver interès i demanda de turistes d'arreu per venir a Espanya "una vegada la situació de la pandèmia estigui controlada i comenci a fer bon temps". El gran temor, però, és que passi el mateix que ha passat a la Xina, Corea del Sud o Singapur, on s'han produït rebrots "associats a la importació de casos" de l'exterior.

"Això no ho volem per a la nostra població", ha insistit Ribera. "Les dades que són extraordinàries a les illes Canàries, les Balears o Andalusia ens ofereixen seguretat avui, quan no hi ha mobilitat entre províncies, quan no venen persones que puguin estar potencialment contagiades", ha insistit. Obrir massivament, ha afegit, podria suposar "incórrer en una irresponsabilitat".

Moviments alineats amb la desescalada

Sigui com sigui, la intenció és que la incorporació del turisme estranger a l'equació vagi molt alineada amb les fases de la desescalada. I que la desescalada es faci amb l'estat d'alarma en vigor. Ribera preveu que, en cas contrari, podrien donar-se "situacions incòmodes, desagradables o difícils de gestionar".

Segons la vicepresidenta quarta, l'arribada del turisme estranger es treballa de manera coordinada amb els ministres de Salut, Assumptes Exteriors, Turisme i Transport de la Unió Europea. L'organisme europeu entén que el turisme és "una qüestió important" i per això procuren "gestionar-lo amb prudència".