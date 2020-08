Els turistes internacionals es gasten a Espanya un 40% menys que fa un any

La pandèmia de covid-19 ha esquarterat el turisme mundial, i Espanya, amb una economia que en depèn (significa el 12,3% del producte interior brut), se'n ressent. El sector va entomar el primer mes amb fronteres obertes a un ritme molt baix: van arribar només 205.000 visitants estrangers, una xifra radicalment menor que els 8,8 milions de turistes internacionals que van triar Espanya el juny del 2019. A banda, aquests turistes no es gasten tants diners en la seva visita a l'Estat. Desemborsen, de mitjana, 651 euros cadascun, un 40% menys respecte a fa un any.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), després de dos mesos en què el recompte de turistes internacionals es va quedar a zero, el juny, el primer mes després del confinament, van entrar a Espanya 205.000 visitants, un 97,7% menys que el mateix mes del 2019. En l'acumulat de l'any, l'Estat ha acollit 10,7 milions de turistes internacionals, un 71,7% menys que l'any passat per aquestes dates. El juny del 2019 ja havien visitat Espanya 38,1 milions de viatgers, i l'any es tancaria als 83,7 milions, una xifra totalment irrecuperable. Fins ara, per nacionalitats, els que més han travessat la frontera espanyola són els francesos, gairebé 65.000. Darrere venen els 33.000 alemanys, 12.000 dels Països Baixos i 10.000 d'Itàlia.

Catalunya lidera amb fermesa el rànquing de comunitats pel que fa a la recepció de turistes: un 37,4% dels visitants van triar-la, gairebé la meitat dels quals francesos. En canvi, per la cua, destaquen les Canàries, on només van arribar 2.200 estrangers.

Es desploma la despesa per visitant

Com si tot plegat no fos prou preocupant, a més, els pocs turistes que vénen també es gasten menys diners en les seves visites. Concretament, 651 euros per viatger, un 40,6% menys que el que es va registrar fa un any. La despesa diària és de 114 euros, un 30% menys que fa un any. A banda, els viatges són més curts: de mitjana, 5,7 dies, un 14% menys. Els turistes s'han gastat 2.334 milions d'euros a Catalunya des de principi d'any, una caiguda d'un 75% respecte a la recaptació de gener a juny del 2019. Especialment estalviadors s'han mostrat els britànics i els francesos, que han reduït la despesa en un 55 i un 32%, respectivament.

Chacón demana ajuts

El Govern és conscient de la debacle del sector i demana ajuts a Madrid. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha insistit en la necessitat d'allargar els ERTO per a la indústria turística fins al març del 2021. És una petició "en majúscula, vermell i fluorescent", segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, per a un sector que "està patint el que no està escrit", ja que el turisme domèstic, assegura, no podrà compensar el forat econòmic que deixa l'enfonsament del moviment internacional de viatgers.