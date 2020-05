El turisme que vindrà després del covid-19

Abans que el món quedés marcat per la pandèmia, la guia Lonely Planet publicava en una llista la seva aposta de les destinacions més cotitzades del 2020. Entre els premiats, ciutats com Washington, La Paz, Vancouver, Dubai o el Caire. La realitat d’aquest estiu per al turisme, però, implicarà moltes menys distàncies i avions. El sector desperta resignat a entomar una temporada centrada en el turisme intern i els viatges familiars en cotxe, mentre es retarda el retorn dels grans recorreguts cap a països estrangers. Amb la fase 1 de la desescalada, els establiments turístics han començat a obrir amb restriccions a les zones comunes, però serà amb l’entrada a la fase 3 i els desplaçaments entre províncies quan el turisme faci els primers passos cap a la nova normalitat.

“El perfil més habitual serà de famílies o de parelles en què tots dos estan treballant i no han quedat afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), per a escapades al juliol i l’agost”, indica Martí Sarrate, president de l’associació d’agències de viatges ACAVe. L’associació va demanar al govern espanyol que posés en marxa un pla nacional de vacances que bonifiqués part de les estades al personal sanitari i als que s’han quedat temporalment sense feina. “Pensem que és possible que un 20% dels espanyols acabin viatjant aquest estiu”, afegeix. Les seves esperances estan bolcades en el turisme intern i, en el cas català, els visitants francesos que s’animin a baixar en cotxe. Per a trajectes més llunyans, la indústria mira cap a la possibilitat de negociar corredors turístics entre regions lliures de coronavirus. La Comissió Europea veu amb bons ulls aquesta opció i Alemanya seria un dels candidats predilectes per establir la mateixa fórmula amb l’Estat. “Es necessiten plans concrets si hi ha incertesa”, avisa Sarrate.

No obstant, plataformes com Airbnb també confien en la proximitat com a via per suavitzar la caiguda dels visitants estrangers que aquest estiu reservaran apartaments i habitacions. “El turisme nacional continua sent relativament resistent”, afirmen des de l’empresa californiana, i justifiquen que el 2019 més de la meitat de nits reservades a nivell global eren viatges dins del país. De moment, la companyia assegura que el ritme es recupera a la Xina, on les reserves nacionals s’han duplicat respecte al mes passat, mentre que a Corea creixen per sobre dels nivells del 2019. Airbnb planteja una altra tendència: després de la pandèmia les estades seran més llargues. Les de més de quatre setmanes creixen amb força i sobretot cap a racons del país com el Baix Ebre, Barcelona, la Costa Brava o la Daurada.

L’última setmana, el govern espanyol s’ha esforçat en transmetre tranquil·litat al sector, després d’alguns xocs per la postura més restrictiva en les mesures de seguretat sanitàries. Tant el president Pedro Sánchez com la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, van comprometre’s a empènyer la reactivació, i a partir de l’1 de juliol també s’eliminarà el període de quarantena als visitants estrangers. El turisme representa un 12,3% del PIB i dona feina a més de 2,6 milions de persones a l’Estat. El seu pes en l’economia espanyola ha obligat l’executiu a moure peça davant la pugna amb altres països que també voldran atreure aquest estiu el màxim de turistes possibles i vendre’s com una destinació segura.

Alerta amb els fraus

Per a l’organització de consumidors Facua, aixecar la veda al turisme no és una notícia 100% positiva. “Ens preocupa que s’està començant a convidar des del govern a contractar serveis d’aerolínies i paquets vacacionals tenint en compte que no està absolutament clar on es podrà viatjar”, explica el seu portaveu, Rubén Sánchez. Des de l’entitat alerten del coll d’ampolla de reclamacions que ja s’ha creat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, amb més de 700.000 peticions pendents de resoldre, segons dades publicades pel ministeri de Consum.

Sánchez critica que algunes empreses obliguen els clients a acceptar bonus en lloc de rebre directament el reemborsament dels bitllets cancel·lats, i recorda que aquesta pràctica incompleix la normativa de protecció dels consumidors. Per a molts, viatjar aquest estiu encara no serà una opció per la butxaca o els temors al virus.