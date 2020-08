El turisme, a un terç de capacitat en ple agost

Les perspectives de salvar la temporada turística a Catalunya davant els nous increments de contagis s’esfumen cada dia que passa, o com a mínim així ho veu una part important del sector. Els rebrots han provocat “l’estocada” final -en paraules d’Àngel Hermosilla, gerent de l’àrea institucional de la patronal Pimec- a un any, el 2020, que pintava malament per al turisme arreu del món des de l’esclat de la pandèmia a la Xina. “L’any ja era dolent i ara l’esperança que alguna cosa es recuperaria es va esvaint”, explica Hermosilla.

El sector ja va rebre amb molta preocupació el tancament de fronteres i els confinaments generalitzats pel covid-19 arreu d’Europa durant la primavera, però la reobertura gradual de la mobilitat, tant internacional com dins d’Espanya, va obrir una porta a l’esperança que la realitat ha tornat a tancar de cop.

Pimec estima que l’activitat turística s’ha reduït un 54% al juliol en comparació amb el mateix mes del 2019 i que aquest agost encara serà pitjor, amb una caiguda del 68%. És a dir, la indústria turística catalana treballarà a un terç de la capacitat de fa un any. Una gran part d’empreses ni tan sols han obert i algunes de les que van obrir amb l’inici de l’estiu han tornat a tancar.

El mes de juny el departament d’Empresa de la Generalitat va presentar un informe, elaborat amb la Universitat de Barcelona, sobre l’impacte del covid-19 en el sector turístic català. L’estudi prenia dos escenaris possibles, un de més dur, amb reobertures completes dels establiments turístics a partir del tercer trimestre d’aquest any, i un altre de millor, que preveia que la recuperació es produís més aviat.

En el pitjor dels escenaris, la reducció de les vendes el 2020 en comparació amb el 2019 per a les empreses del sector a Catalunya seria de 15.205 milions d’euros, una xifra que augmentaria fins als 28.252 milions si s’hi afegeix l’impacte indirecte i induït en altres sectors. Això suposaria una ensorrada respecte a l’any passat del 36% dels ingressos directes i del 34% si s’hi inclou l’activitat indirecta.

A nivell de llocs de treball, el balanç seria igualment de caiguda històrica: 81.800 llocs de treball directes menys, fins a 127.000 incloent-hi els indirectes. Segons fonts de l’Agència Catalana de Turisme, amb la situació actual estem “dintre del marge” previst per aquest escenari més negatiu.

El turisme estranger, la clau

El principal factor que explica la debacle del sector turístic a Catalunya i Espanya és la forta dependència de l’arribada de visitants estrangers. Des de fa dècades, el turisme espanyol s’ha concentrat sobretot en zones de costa per atraure visitants del nord d’Europa durant els mesos d’estiu. Això farà que la crisi del covid-19 sigui especialment dura en destinacions com ara la Costa Brava o la Costa Daurada i, fora de Catalunya, a tota la costa mediterrània de l’Estat, les Balears i les Canàries. Per demarcacions, Girona i Tarragona són les més afectades.

Concretament, Pimec creu que aquest 2020 Catalunya rebrà 9,4 milions de turistes estrangers menys que l’any passat, una davallada de prop del 70%. L’impacte d’aquesta pèrdua de clients estrangers és molt important: 10.300 milions d’euros de facturació perduts, segons l’estimació de la patronal.

Les últimes notícies sobre els rebrots a Catalunya i Espanya tenen gran part de la culpa que l’agost sigui pitjor que el juliol. Fins a 10 països han prohibit o han imposat quarantenes als ciutadans que visitin Espanya, cosa que ha provocat una onada de cancel·lacions. En les dues últimes setmanes s’han anul·lat el 60% de les reserves, principalment de clients de fora de Catalunya, segons Pimec.

Al juliol tres de cada quatre treballadors de la indústria turística encara estaven en ERTOs. Pimec demana que s’allarguin els expedients temporals d’ocupació i que l’Estat destini un 25% dels fons de recuperació de la UE a ajudar el sector per evitar el tancament d’empreses, sobretot les més petites. El turisme necessita “ajudes directes”, opina Hermosilla, que recorda que països com Itàlia, França o el Regne Unit han aprovat rebaixes de l’IVA i dels lloguers i xecs per gastar en establiments turístics nacionals, tot i que el turisme té un pes sobre l’economia inferior que a Espanya. “No calen més crèdits ICO”, afegeix, sinó “una atenció més gran” de les administracions.