Uber suspèn el servei de cotxes sense conductor després d'un accident mortal als Estats Units

Uber ha anunciat aquesta tarda que suspèn el servei de cotxes sense conductor després d'un accident mortal als Estats Units. El servei, en període de proves als Estats Units i el Canadà, ha quedat suspès després que un dels vehicles de l'empresa hagi atropellat mortalment una dona a Arizona. Es tracta del segon accident mortal protagonitzat per un vehicle sense conductor. El primer va tenir lloc el 2016, amb un cotxe de Tesla.

El cotxe d'Uber era un Volvo XC90, però la companyia automobilística ha posat èmfasi a destacar que el vehicle no funcionava amb la seva tecnologia de cotxes sense conductor. L'accident va tenir lloc durant la matinada de diumenge a dilluns. Tot i que hi havia un home en el vehicle, aquest funcionava en mode automàtic i, per tant, de manera autònoma, sense que l'home intervingués. Una dona que va travessar el carrer fora del pas de vianants es va posar davant del vehicle, fet que va provocar la col·lisió mortal.