La presidenta de la Comissió Europea: "No és moment per retirar els ajuts a l'economia"

Quan la Comissió Europea va deslligar la cotilla que limitava la despesa dels estats en funció de les normes de dèficit i deute ja va avisar que s'allargaria la mesura tant temps com fos necessari. I de moment, l'economia encara no revifa prou per retirar la mesura. "Podem esperar que les nostres economies comencin a moure's de nou després de caure un 12%, però mentre el virus continuï rondant també es mantindrà la incertesa a Europa, així que definitivament no és el moment per retirar les ajudes", ha etzibat aquest dimecres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

Per ajudes Brussel·les entén tots els plans de suport públic que els governs han estat impulsant des que tenen barra lliure de despesa, com ara el finançament d'ERTOs, els ajuts diversos a famílies i els avals i garanties per a les empreses amb dificultats. La Comissió Europea ho sustenta directament no només en la suspensió de les regles de dèficit sinó en la flexibilització de les normes que controlen els ajuts d'estat. A més, els governs ja han començat a sol·licitar els préstecs barats que va aprovar l'Eurogrup per ajudar a finançar els ERTO, per exemple.

El mateix Eurogrup va ratificar el cap de setmana passat que es mantindria aquesta política fins que calgués, sense comptar amb posar-hi fi abans d'acabar el 2021. "Les nostres economies necessiten un suport polític continuat i hem d'aconseguir un delicat equilibri entre proporcionar suport financer i garantir sostenibilitat fiscal", ha insistit Von der Leyen.

Però el suport financer europeu més esperat és el pla de recuperació sense precedents que ha de repartir 750.000 milions d'euros, que la Comissió aconseguirà a través d'una emissió de deute. Ha de servir per reduir les desigualtats que ja s'estan produint, davant la diferent capacitat dels governs d'injectar oxigen a les seves economies, donant ajuts als països més afectats. Von der Leyen ha promès aquest dimecres que el 30% dels bons emesos per a aquest pla seran bons verds, però també ha recordat que són necessaris més recursos propis a la UE per poder retornar el deute. Per això, insisteix en la necessitat de crear impostos digitals i de desenvolupar la taxa al carboni en frontera per gravar les emissions de les importacions.