Un de cada quatre autònoms encara no ha tornat a la feina des de l'estat d'alarma

La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec calcula que una quarta part –concretament un 24,5%– dels treballadors autònoms catalans encara no han tornat a la feina des que es va reobrir l'economia amb el final de l'estat d'alarma.

El president de la sectorial d'autònoms de Pimec, Miquel Camps, ha afegit, a més, que el 37% del total estan facturant la meitat que fa un any. A més, un 29% es plantegen tancar definitivament el negoci, segons ha indicat en una roda de premsa per presentar els resultats de l'enquesta sobre l'impacte de la pandèmia del covid-19 en els autònoms.

En aquest sentit, Camps ha assegurat que entre els treballadors per compte propi "la sensació és que no hi ha hagut ajuts, sinó ajornaments" de pagaments d'impostos i altres despeses, per exemple, els lloguers. És per això, ha afegit, que Pimec defensa una moratòria en el pagament tant de l'IVA com de l'IRPF, i que l'Estat condoni totes les cotitzacions a la Seguretat Social mentre duri l'epidèmia i l'activitat econòmica no es normalitzi del tot. Camps també s'ha mostrat contrari a un possible augment d'impostos.

Així mateix, ha criticat que les microempreses i pimes amb plantilles més reduïdes no puguin dur a terme cap tipus d'acomiadament sense perdre totes les ajudes. Camps creu que això acabarà portant més atur a mitjà termini, perquè molts dels autònoms amb empleats no podran readaptar les seves plantilles a la caiguda generalitzada de la demanda i, per tant, hauran de tancar per la manca de flexibilitat en la contractació. Segons l'estudi de Pimec, més de la meitat dels autònoms amb empleats (53%) s’han plantejat fer algun acomiadament permanent de part de la seva plantilla.

No obstant això, cal recordar que les empreses i autònoms poden mantenir els seus empleats en un ERTO fins com a mínim el 30 de setembre i els poden anar reincorporant gradualment a la feina a mesura que incrementi l'activitat.

Crítiques als crèdits ICO

Camps també ha criticat la gestió del govern espanyol en la creació dels crèdits avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que ha dit que van arribar "tard i malament". "Si tinc un incendi a casa, no em pots enviar un got d'aigua una setmana més tard", ha declarat.

A més, el responsable de la sectorial d'autònoms de Pimec ha denunciat que hi ha entitats bancàries que inclouen productes financers propis –com ara assegurances de vida o de la llar– dins dels crèdits a canvi de reduccions dels interessos, tot i estar prohibit. Segons Camps, la normativa hauria d'incloure "topalls" en els tipus d'interès d'aquesta mena de préstecs, ja que actualment poden superar el 4% quan, a parer seu, haurien de ser inferiors.