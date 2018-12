Els usuaris de Facebook tancarien el seu compte a canvi de 870 euros anuals

Els usuaris nord-americans de Facebook tancarien el seu compte en aquesta xarxa social a canvi d'entre 1.000 i 2.000 dòlars (entre 871 i 1.742 euros) anuals, segons un estudi de la Universitat Tufts, ubicada a Boston (Estats Units).

L'objectiu dels investigadors era mesurar el valor que té per als usuaris un perfil de Facebook, que és gratuït, ja que, consideren, havia de ser elevat a causa de la gran quantitat d'hores que els usuaris passen connectats a la xarxa social, informa Efe.

En total, l'estudi va constar de tres subhastes diferents amb un total de 1.324 participants residents als Estats Units, en les quals rebien diners a canvi de tancar els seus comptes de Facebook. Els universitaris van posar preus més elevats –propers o superiors als 2.000 dòlars–, mentre que els adults rebaixaven el preu a prop dels 1.000 dòlars.

Malgrat ser gratuïta, Facebook obté els seus beneficis de la venda de dades dels seus usuaris, un fet que li ha comportat crítiques per violacions de la privacitat i diversos escàndols sobre aquest tema, com el cas de Cambridge Analytica o el més recent, quan s'ha descobert que proporcionava accés a missatges privats a empreses externes, com Netflix o Spotify.