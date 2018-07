Les vagues de Ryanair i Iberia augmenten la pressió sobre el Prat

Vueling i Ryanair transporten la meitat dels viatgers que passen per l’aeroport del Prat. I les dues companyies seran aquesta setmana les principals protagonistes de les dues vagues que faran trontollar els principals aeroports espanyols. Les protestes amenacen de tensionar encara més l’operativa a les instal·lacions de Barcelona en una de les setmanes de l’any amb més concurrència de passatgers, i quan cada cop hi ha més veus que adverteixen que l’aeroport està a un pas de la saturació durant les jornades de màxima exigència.El ministeri de Foment ha admès la necessitat de construir una nova terminal per al 2025, tot i que encara no hi ha projecte. A més, plou sobre mullat: després de patir les conseqüències de les vagues dels controladors aeris de Marsella, l’última setmana s’han produït nombrosos endarreriments i cancel·lacions en els seus vols. Desenes de milers de persones es poden veure afectades per les protestes entre dimecres i dissabte.

La primera vaga és la que han convocat els tripulants de cabina de Ryanair a Espanya (també a Bèlgica, Portugal i Itàlia). Fa temps que reclamen que el seu contracte laboral tingui per jurisdicció Espanya i no Irlanda i que l’aerolínia els reconegui un salari base i els pagui una jornada laboral fixa i no per hores. És per això que han convocat aturades per a aquest dimecres i dijous. A la península Ibèrica s’ha previst la cancel·lació de més de 400 vols, que poden afectar més de 75.000 passatgers. El 13% dels usuaris del Prat pugen o baixen d’algun dels seus avions.

Ryanair assegurava ahir a Efe que, per minimitzar els efectes de l’aturada, ha cancel·lat vols i ha intentat reubicar viatgers en freqüències anteriors o posteriors a les adquirides per als dies de vaga. D’aquesta manera ja s’hauria aconseguit recol·locar la meitat del passatge afectat i es preveu completar-ho aquesta setmana. Les condicions del regulador sobre la convocatòria obliguen l’aerolínia a mantenir tots els vols a les illes Canàries i Balears i a garantir el 59% de la resta de vols amb origen i destinació a Espanya.

La segona vaga començarà divendres i s’acabarà dissabte. La protagonitzaran els 2.000 integrants del personal de terra d’Iberia. La seva divisió de handling és la que s’encarrega de l’assistència de Vueling (el 36% del Prat pel que fa a passatgers), però també a un gran nombre de companyies que operen des de Barcelona. Està previst que aquesta convocatòria es repeteixi una setmana després. En aquest cas, els treballadors protesten per la falta de personal i la sobrecàrrega de feina que pateixen.