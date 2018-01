Les vendes de cotxes van créixer un 7% a Catalunya durant el 2017

La venda de cotxes a Catalunya va tancar el 2017 amb un total de 190.480 unitats, un 7% més respecte a l'any anterior. Malgrat la situació política dels últims mesos al Principat, el desembre es va tornar a tancar amb un repunt del 8,2% (l'octubre i el novembre també es van saldar en positiu) i 15.986 vehicles, segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam).

Les matriculacions de turismes i tot terrenys a Espanya van aconseguir un volum d'1,2 milions d'unitats en el conjunt de l'any 2017, la qual cosa suposa un increment del 7,7% en comparació amb l'exercici precedent. Amb aquest balanç, l'Estat tanca el tercer any consecutiu amb vendes superiors a un milió d'unitats.

Catalunya va ser la segona comunitat on es van vendre més cotxes, només per darrere de Madrid amb 402.825 unitats. Al desembre d'aquest últim any, les entregues de vehicles al mercat nacional es van situar en 102.943 unitats, la qual cosa es tradueix en un augment del 6,2% en comparació amb el mateix mes del 2017.

Per canals, les entregues a clients particulars van pujar un 7,4% al desembre, amb 60.599 unitats, mentre que les vendes a empreses van créixer un 4,2%, fins a 31.663 unitats. Per la seva banda, les empreses de lloguer de vehicles van comprar 10.681 cotxes el mes passat, un 6,2% més.