La venda de cotxes cau un 32,3% a Espanya el 2020

Les matriculacions de turismes i totterrenys han caigut un 32,3% a tot Espanya el 2020. La xifra baixa dels 1,2 milions del 2019 a 851.325 unitats aquest 2020. Les dades que proporciona aquest dijous el sector recollides per Efe, i que seran definitives el 4 de gener, apunten que al desembre s'han venut 105.955 vehicles, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior. Dels més de 800.000 cotxes venuts el 2020, pràcticament la meitat ha anat a parar a mans de particulars (un 27% menys que el 2019) i prop d'un 40% a empreses (un 24,4% menys).

Per destí del vehicle, el descens més significatiu s'ha registrat en les vendes de cotxe per a les empreses que es dediquen a llogar-los, que han passat de comprar uns 238.000 vehicles l'any passat a poc més de 96.000 aquest any. També han caigut les vendes de vehicles comercials lleugers, un 26,8%, i les de vehicles industrials, un 21,7%.

El sector està dèbil des de principis d'any: ja al gener les vendes queien un 7,8%, i tot i que al febrer milloraven una mica les xifres, la tendència encara era de caiguda (-6%). A l'arribar la pandèmia, el sector va arribar a veure com retrocedien les vendes fins a un 95% a l'abril. De fet, el nombre de vehicles matriculats només va crèixer al juliol (+1,1%), però el sector torna a estar en xifres negatives des de l'agost. Les vendes van caure un 10,1%, un 13,5%, un 21% i un 18,7% l'agost, setembre, octubre i novembre, respectivament.

Davant d'aquest context, les dades del desembre arriben com una petita bona notícia: les 105.955 matriculacions registrades suposen 100 vehicles més dels que es van matricular el mateix mes del 2019.