La venda de cotxes caurà per la pandèmia menys del que s'esperava

La pandèmia del covid-19 ha afectat molt la indústria de l'automoció, però menys del que s'esperava. La venda de cotxes a Catalunya caurà un 29% aquest any, segons la patronal de concessionaris Faconauto, i s'assolirà la matriculació de més de 122.000 cotxes. I per a l'any que ve s'espera un repunt del 20,4%.

El diagnòstic el comparteix el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC). El president de l'entitat, Josep Maria Vall, ha indicat aquest dijous que la indústria ja està treballant al 90%, després de la paralització durant el confinament i les grans caigudes de vendes els mesos d'abril i maig. Vall encara és més optimista que els concessionaris i calcula una caiguda aquest any del voltant del 20% i un descens que encara serà inferior (d'entre el 10% i el 15%) per als fabricants de components, ja que venen els seus productes a tot el món.

"S'ha recuperat molt ràpidament el sector", ha indicat Vall, que ha destacat el paper per impulsar les vendes que tenen les ajudes del govern espanyol amb el pla Renove, cosa que també lloen els concessionaris, que calculen que des del juny ja s'han fet a Espanya 110.000 operacions acollides a aquest pla i que s'arribarà a les 210.000 a finals d'any.

El Clúster de l'Automoció ha presentat aquest dijous el seu pla estratègic, molt marcat per la irrupció del cotxe elèctric, la connectivitat i la digitalització del sector.

Malgrat el xoc pel tancament de Nissan, el CIAC considera que hi ha una oportunitat per captar inversors per convertir la planta de la Zona Franca en una fàbrica de bateries. "Falten sis fàbriques a Europa, és un bon moment", ha destacat Vall, que a més ha indicat que ha de ser un inversor estranger, tot i que hi pot haver participació local, perquè aquí "no hi ha cap fabricant que sigui capaç de muntar una fàbrica de bateries". A més ha indicat que si no hi ha una planta a prop, els fabricants perdran el tren del cotxe elèctric, i això marcarà el futur del sector, ja que es calcula que el 2040 el 30% del parc automobilístic serà elèctric i el 25% híbrid. " Les administracions han d'ajudar a fer que la fàbrica de bateries sigui una realitat", ha llançat Vall.

Tancament de proveïdors

Vall també ha apostat per un procés d'aliances i fusions a la indústria de components. Davant la crisi que s'està vivint en indústries com Continental, Saint-Gobain i Robert Bosch, Vall ha apostat per un procés de consolidació per evitar més tancaments, sobretot dels proveïdors de segon nivell, i ha instat a establir aliances que permetin fer nous productes per als fabricants.

El president del CIAC també ha lamentat la paralització del macrocentre de FP de Martorell "per temes polítics". Vall ha descartat que el CIAC gestioni aquest centre de formació per al sector de l'automoció, però s'ha ofert per ajudar a qui l'acabi gestionant, perquè la formació és clau per al futur del sector. El director del Clúster, Josep Nadal, ha matisat que s'estan fent molts programes de formació amb altres centres, com la UPC i la UVIC.