La venda de cotxes es desploma per la segona onada del covid

La segona onada de la pandèmia del covid-19 ha impactat de ple en el mercat de venda d'automòbils. Si al setembre es notava un lleu repunt a Catalunya, de l'1,3%, a l'octubre la caiguda va ser d'un 18,4% i al novembre s'ha mantingut la tònica amb un descens d'un 18,2%, segons les dades de les patronals del sector Anfac, Ganvam i Faconauto.

A Catalunya al novembre es van matricular 11.464 turismes, un 18,2% menys que el mateix mes de l'any anterior. Quan falta un mes per acabar l'any, les matriculacions a Catalunya sumen des del gener fins al novembre 108.809 unitats, un 31,9% menys que en el mateix període de l'any passat.

En el conjunt de l'Estat, al mes de novembre es van matricular 75.708 turismes, un 18,7% menys que l'onzè mes de l'any passat. Entre el gener i el novembre a Espanya s'han matriculat 745.369 turismes, un 35,3% menys que en el mateix període de l'any passat. Així, la caiguda de la venda de cotxes al conjunt de l'Estat és més profunda que a Catalunya, i tot apunta que es tancarà l'any per sota del milió de cotxes matriculats.

Malgrat el descens de les matriculacions, els cotxes elèctrics, híbrids i amb combustibles alternatius continuen guanyant pes. Així, al novembre es van matricular a Catalunya 3.439 cotxes amb aquests tipus de propulsió, un 61,8% més que el novembre de l'any passat, i entre el gener i el novembre s'han matriculat 24.080 cotxes amb combustibles alternatius, un 14,8% més que en el mateix període de l'any passat.

Els alternatius superen els dièsel

En sentit contrari s'han comportat les matriculacions dels cotxes de gasolina i dièsel. En el cas del propulsats amb gasolina, s'han matriculat al novembre 6.016 unitats, un 35,3% menys que en el mateix mes de l'any passat. En el còmput de l'any el descens assoleix el 40,4%. En el cas dels cotxes dièsel, al novembre se n'han matriculat 2.009 –menys que d'elèctrics, d'híbrids i de gas–, amb una caiguda d'un 22,4%. Fins ara aquest any s'han matriculat 20.306 cotxes dièsel, un 33,7 menys que en el mateix període de l'any passat. Amb aquestes dades, els cotxes elèctrics, híbrids i de gas superen en vendes els dièsel.

Les patronals del sector han expressat la seva preocupació per la mala evolució de la venda de cotxes en tots els seus canals, tant a particulars com a empreses de lloguer i renting. A més, consideren que l'any que ve els cotxes que es vendran s'encariran per la nova normativa d'emissions, que comportarà un increment de l'impost de matriculació del 5% per a aproximadament la meitat dels cotxes que es venguin.

Peugeot va ser la marca líder en vendes a Espanya al novembre, amb 6.068 unitats, seguida de Seat (6.044) i Volkswagen (5.324). Entre el gener i el novembre el lideratge és per a Seat, amb 62.115 cotxes venuts, seguida de Volkswagen (58.440) i Peugeot (57.414). El model més venut, tant al novembre com tot l'any, és el Seat León, seguit del Dacia Sandero i el Nissan Qashqai.